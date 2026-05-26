신세계그룹 "스벅 사태 고의성 못 찾아"…일부 휴대폰 제출 거부

신세계그룹은 스타벅스의 5·18 '탱크데이' 논란과 관련해 자체 감사를 진행한 결과 고의성을 입증할 만한 근거를 찾지 못했다고 26일 밝혔다.



신세계그룹은 이날 정용진 회장의 대국민 사과 이후 진행된 진상조사 결과 발표에서 이같이 밝히며 향후 경찰 조사에 적극 협조하겠다고 했다.



회사는 논란이 벌어진 다음 날인 19일부터 일주일간 스타벅스코리아 임직원을 대상으로 내부 조사를 진행했다.

정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스 '탱크데이' 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다.이재문 기자

◇ 담당팀 인원 5명 중 3명 조사 거부…결재 라인 서류 검증 공백 확인



이번 자체 조사는 해당 이벤트가 특정 목적을 갖고 고의로 기획됐는지 여부를 규명하는 데 집중됐다.



전상진 신세계그룹 부사장은 "조사 결과 해당 직원, 임원진이 고의성을 갖고 해당 마케팅 기획한 사실을 입증할 명확한 근거를 찾지 못했다"고 밝혔다.



다만 해당 임직원이 휴대전화 제출을 거부하는 등 회사 차원의 조사에 법적·절차적 한계가 존재했다고 설명했다.



신세계그룹에 따르면 이번 마케팅 행사를 기획한 직원은 5명이다. 이 가운데 2명은 휴대전화를 제출했고, '탱크데이' 명칭을 제안한 직원 등 3명은 사생활을 이유로 제출을 거부했다.



커머스팀에서 제안한 이번 행사는 팀장, 담당, 본부장, 대표이사의 결재를 통해 최종 확정됐다. 이 과정에서 '탱크데이', '책상에 탁' 등의 문구에 문제를 제기한 사람은 없었으며 첨부파일을 열지 않고 결재를 한 사례도 확인됐다.



전 부사장은 "그 누구도 '5월 18일에 탱크데이는 안 된다'고 지적하지 않았다. 마케팅 기획과 승인 과정에서 단 한 차례의 문제 제기조차 없었다"고 언급했다.



그러면서 경찰의 조사에 적극 협조하고, 경찰 조사에서 누구라도 의도를 갖고 이벤트를 기획했다는 사실이 밝혀지면 해당 임직원을 즉각 해고 조치하고, 모든 민형사상 책임을 묻겠다고 했다.



◇ '503㎖ 용량' 의혹 해명…기획 중 AI 문구 추천도 받아



조사에 따르면 이번 이벤트는 4월 13일부터 본격 기획됐다. 매출이 가장 큰 '탱크 텀블러' 행사일은 장기간 매출 효과를 내기 위해 월요일(5월18일)로 정해졌다.



행사 기안은 4월 22일 담당, 본부장, 대표의 결재를 받았으나 5월 8일 커머스팀이 제작한 콘텐츠의 '책상에 탁' 문구는 임원이나 경영진에게 보고되지 않았다.



'책상의 탁' 문구에 대해 해당 팀은 기존 나수 텀블러 이벤트의 '가방에 쏙' 문구를 참고로 해 단어의 운율감을 고려해 정했으며 또 다른 행사 품목인 단테 텀블러의 경우 생성형 인공지능(AI)에 '가방에 쏙', '책상에 탁'에 어울리는 문구를 추천받아 '한손에 착'으로 정했다고 진술한 것으로 확인됐다.



전 부사장은 "실무자의 과실 여부를 넘어 스타벅스 코리아 내부의 사회적, 역사적 민감성 부재를 드러냈다"며 "마케팅 검증 및 리스크관리체계에 심각한 결함이 있다는 사실도 함께 확인했다"고 밝혔다.



회사는 다만 '탱크 텀블러'라는 제품명이 계엄군 탱크를 상징하고, 용량(503㎖)이 특정 인물의 수인 번호를 암시한다는 등의 온라인상 의혹에 대해서는 "탱크 텀블러는 해외(대만) 제조사가 제조한 것으로 명칭은 물탱크에서 영감을 얻었다는 (제조사의) 입장을 확인했다. 503㎖는 17온스를 환산한 것으로, 이 제품은 2023년부터 한국 외에 호주, 태국 등에서 판매되고 용량도 동일하게 표기되고 있다"고 해명했다.



◇ 선불충전금 환불 절차 조율…현지 매출 감소세 속 글로벌 본사 협의



회사는 일각에서 제기하는 선불충전금 전액 환불에 대해 "고객이 원하는 방향으로 개선하려고 노력 중이며 관련 부처 협의와 시스템 조정 등을 거쳐 조속히 조치해 추후 발표하겠다"고 설명했다.



스타벅스 본사의 반응에 대해서는 "글로벌 본사도 사태의 엄중함을 인지하고 있으며 사건 직후부터 직원 관련 조치와 조사 상황, 오늘 언론 행사 등도 공유하고 있다"고 전했다.



일각에서 제기되는 본사의 콜옵션 행사 가능성에 대해선 "(콜옵션 행사 조건이) 계약서에 명시돼있으나 (현 상황은) 이에 해당하지 않는다는 것이 저희 측 판단"이라며 "아직 미국 본사에서 저희와 이 부분을 논의하지 않고 있다"고 선을 그었다.



이번 논란으로 스타벅스 매출 감소도 뚜렷한 것으로 나타났다.



전 부사장은 관련 질문에 "저희가 매출을 따질 상황은 아니지만 굉장히 많은 매출 감소가 있었다"면서도 "그 부분보다는 어떻게든 정신적 피해를 입은 분들이 치유되는 것이 우선"이라고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지