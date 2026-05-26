거창서 전 직장 대표 살해 후 도주한 60대, 강원서 검거

경남 거창에서 전 직장 대표를 흉기로 살해한 혐의를 받는 60대가 범행 후 도주했다가 강원도에서 경찰에 붙잡혔다.

거창경찰서는 살인 혐의로 60대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 26일 밝혔다.

경남 거창경찰서. 연합

A씨는 지난23일 오후 11시30분쯤 거창군 한 버스회사 정비소에서 이 회사 대표 B(70대)씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

A씨는 범행 후 차를 타고 도주했다. 경찰은 A씨가 타고 간 용의차량을 특정해 전국 시‧도 경찰청에 공조요청을 했다.

경찰은 범행 4시간쯤 지난 다음날 새벽 3시55분쯤 강원도 원주의 한 국도에서 용의차량을 발견, A씨를 긴급체포했다.

경찰은 A씨가 이 회사에 다닐 당시 B씨와의 업무상 갈등으로 범행한 것으로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

A씨는 현재 진술을 거부하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "사안의 중대성을 고려해 구속영장을 신청했다"며 "압수물 등을 분석해 범행 동기와 사건 경위 등을 확인할 방침"이라고 말했다.

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