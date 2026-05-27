종이 계약서 사라진다… 부동산 전자거래 1년 만에 2배 급증

부동산 거래 시장이 종이 계약서 중심에서 모바일 및 태블릿, PC를 활용한 전자계약 체결 방식으로 빠르게 전환되고 있다. 게티이미지뱅크

부동산 시장에서 종이 계약서와 도장 대신 스마트폰과 컴퓨터를 활용하는 전자계약이 빠르게 자리 잡고 있다. 안전성과 편의성을 무기로 삼아 고령층과 해외 체류자까지 이용자를 확대하는 모습이다.

26일 국토교통부 조사 결과에 따르면 2025년 전자계약 체결 거래는 50만 7431건을 기록했다. 이는 2024년 23만 1074건과 비교해 1년 만에 두 배 이상으로 늘어난 수치다. 전자계약 활용률 역시 2018년 0.77% 수준에서 2025년 11월 기준 12.04%까지 가파르게 상승했다.

이 같은 가파른 확산 배경에는 강화된 편의성과 안전성이 자리하고 있다. 전자계약은 공인중개사가 시스템에 접속해 계약서를 작성하고 전자 서명을 진행하는 방식으로 이루어진다. 시스템을 통해 실거래 신고와 확정일자 부여가 자동으로 처리돼 번거로운 절차를 줄여준다. 매수인에게 대출금리 인하와 수수료 절감 등 실질적인 금융 혜택이 돌아가는 점도 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다. 공인인증을 통한 본인 확인 절차는 무자격 중개 행위를 차단하고 계약서 위변조나 이중 계약 위험을 방지하는 효과를 낸다.

서울 시내 한 공인중개사 사무소의 모습. 뉴스1

◆ 70대부터 해외 체류자까지 세대 극복

전자계약은 젊은 층의 전유물이라는 인식도 점차 옅어지는 분위기다. 스마트폰 애플리케이션 설치를 꺼리던 70대 매도인이 전자계약으로 거래를 마친 사례가 대표적이다. 매수인이 0.2%포인트 대출 금리 우대를 받을 수 있다는 점과 이중 보안 구조를 상세히 안내해 양측의 합의를 이끌어낸 것으로 보인다.

시간과 거리의 제약을 극복한 사례도 눈에 띈다. 매수인 두 명이 공동명의로 진행한 거래에서 한 명이 해외에 체류 중이었으나 별도 이동 없이 계약이 완료됐다. 각자 위치에서 인증과 서명을 진행해 원하는 일정에 맞춰 거래를 마무리한 사례로 분류된다.

그동안 스마트폰 앱이나 컴퓨터 계약이 낯설었던 나이 지긋한 공인중개사분들도 이제는 전자계약 시스템을 능숙하게 잘 쓰게 됐다. 자금조달계획서 작성 안내와 실무 컨설팅 등 단계별 지원 체계가 구축되면서 전자계약을 기피하던 공동중개인들도 지속해서 시스템을 활용하는 방향으로 선회하는 것으로 해석된다.

◆ 안전한 거래 환경과 향후 전망

부동산 직거래로 인한 피해 우려가 높아지는 상황에서 전자계약의 확산 속도는 더욱 빨라질 전망이다. 한국형사·법무정책연구원 발표를 보면 온라인 직거래 피해 경험률은 공인중개사를 통한 거래 대비 2배 이상 높은 것으로 나타났다. 본인 확인 절차가 필수적인 전자계약이 직거래 피해를 막는 보호 장치 역할을 할 수 있다는 의견이 힘을 얻는다.

월급쟁이부자들 관계자는 “전자계약은 중개 인력과 고객 모두에게 새로운 선택지를 제공하는 변화”라며 “업계 긍정적 변화를 이끄는 브랜드로서 누구나 안전하게 이용할 수 있도록 마련된 시스템을 활성화하는 데 지속적으로 기여하겠다”고 말했다. 전문가들은 정부의 디지털 전환 기조와 맞물려 전자계약이 향후 부동산 거래의 표준으로 자리 잡을 가능성이 크다고 내다봤다.

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