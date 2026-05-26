인천공항서 출국길 콘서트 열려… 포레스텔라 등 출연

“인천공항 출국장에서 공연을 즐기세요.”

인천국제공항공사는 여객들에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 포레스텔라 등 정상급 가수들이 출연하는 출국길 콘서트를 진행한다고 26일 밝혔다.

공연은 29일 오후5시 30분 인천공항 제2여객터미널 3층 탑승구역 내 서편 노드광장에서 진행된다. 여객 및 공항 상주직원 등 누구나 무료로 관람할 수 있다.

이번 공연은 공사가 진행하는 문화예술공연 프로젝트의 일환으로 출국길이라는 특별한 순간에 공항 이용객들에게 다채로운 문화예술경험을 제공하기 위해 기획됐다.

이 행사는 ‘싱크 인 크로스오버-출국 전 마주하는 특별한 순간’을 주제로 열린다. 서로 다른 장르와 감성이 하나의 무대에서 조화를 이루는 ‘크로스오버 공연’형식으로 진행된다.

출연진은 △폭발적인 가창력과 웅장한 하모니로 사랑받는 크로스오버 그룹 ‘포레스텔라’△전통국악의 아름다움에 현대적인 감각을 더하는 국악 크로스오버 팀 ‘도드리’△전통 국악 리듬과 비보잉 퍼포먼스를 결합한 국악 비보이팀 ‘루나 플로우’가 출연해 감각적인 무대를 선보인다.

자세한 내용은 인천공항 문화예술공연 인스타그램 계정(icn_culture.and.art)에서 확인할 수 있다. 공사는 6월에도 장르별 특색을 담은 다양한 문화예술공연을 진행할 계획이다.

김창규 인천국제공항공사 운영본부장은 “앞으로도 국악, 클래식, 뮤지컬 등 다양한 문화예술공연을 진행함으로써 대한민국의 관문에서 K-컬처의 우수성을 알리고 여객 분들께 인천공항만의 특별한 고객경험을 제공할 계획이다”고 말했다.

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