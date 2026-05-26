혼자 들기도 힘들다…창원 대산면서 23㎏ 초대형 수박 수확

경남 창원에서 무게가 23㎏가 넘는 초대형 수박이 재배돼 눈길을 끌고 있다. 시중에서 판매되는 일반 수박의 두 배가 넘는 크기다.

창원시 초대형 수박. 연합뉴스(창원시 제공)

창원시는 의창구 대산면 월림마을의 한 농가에서 최근 무게 23.63㎏의 초대형 수박이 수확됐다고 26일 밝혔다. 일반적으로 유통되는 수박의 무게가 5~10㎏ 수준인 점을 감안하면 두 배 이상 큰 크기다.

이번 수박을 재배한 주인공은 현재 월림마을 이장을 맡고 있는 윤정원 씨다. 윤 씨는 약 4500평 규모 농장에서 30여 년간 수박과 토마토 등을 재배해 온 베테랑 농업인으로 알려져 있다.

그는 이미 수박 재배 실력을 인정받은 바 있다. 창원수박축제 기간 열린 수박 품평회에서 2018년과 2019년 2년 연속 대상을 수상하며 지역 대표 수박 농가로 이름을 알렸다.

윤 씨는 이번 초대형 수박을 통해 대산 수박의 품질과 경쟁력을 널리 알리고 싶다는 뜻을 전하며 대산면 행정복지센터에 기증했다.

행정복지센터는 지역 주민과 방문객들이 직접 볼 수 있도록 이번 주까지 슈퍼수박을 전시할 계획이다.

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