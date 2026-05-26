금호건설, 부산 에코델타시티 8블록 우협 선정…1057가구 공급

금호건설이 총 사업비 3289억원 규모의 부산 에코델타시티 민간참여 공공분양주택 사업을 따냈다.

부산 에코델타시티8블록 민간참여 공공분양주택 건립사업 투시도. 금호건설 제공

금호건설은 26일 부산도시공사(BMC)가 발주한 ‘에코델타시티 8블록 민간참여 공공분양주택 건립사업’ 우선협상대상자로 선정됐다고 밝혔다. 금호건설은 지분 50.1%를 보유한 주관사로, 경동건설과 HJ중공업·삼미건설·지원건설이 공동 참여한다. 단지에는 금호건설 주거 브랜드인 ‘아테라’가 적용된다.

사업 대상지는 부산 강서구 강동동 3976 일원이다. 단지는 지하 2층~지상 16층, 14개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 1057가구 규모로 조성된다. 전 가구가 공공분양 방식으로 공급된다. 2028년 4월 착공해 2031년 8월 준공 예정이다.

금호건설은 낙동강과 근린공원 입지를 활용한 특화 설계를 적용할 예정이다. 낙동강 조망이 가능한 주동에는 스카이라운지를 조성하고, 특화 정원 등을 배치한다는 방침이다. 또 제로에너지 5등급과 녹색건축 우수등급 인증을 추진해 친환경 단지로 조성한다. 금호건설 관계자는 “차별화된 설계와 상품성을 바탕으로 지역 대표 주거단지를 조성할 것”이라고 말했다.

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