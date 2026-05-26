샤이니 키, 데뷔 18주년 맞아 멤버들에 특별한 선물… “종현 몫도 준비했다”

그룹 ‘샤이니’ 멤버 키가 데뷔 18주년을 기념해 멤버들에게 의미 있는 선물을 건네며 남다른 팀 애정을 드러냈다.

지난 25일 샤이니 공식 유튜브 채널에는 ‘빛돌이들 18번째 생일 축하해’라는 제목의 영상이 올라왔다. 공개된 영상에는 데뷔 기념일을 앞두고 멤버들을 위해 직접 선물을 준비하는 키의 모습이 담겼다.

‘빛돌이들 18번째 생일 축하해’ 속 키. SHINee

이날 키는 멤버들에게 전달할 명품 브랜드 주얼리를 직접 고른 이유와 준비 과정 등을 설명했다. 특히 그는 “콘서트 때문에 매일 연습하고 있다”고 근황을 전하면서 여러 개의 선물을 챙겼다. 그는 이어 “거창하게 서프라이즈라고 하기엔 쑥스러워서 그냥 시원하게 준비했다”며 “오래 남길 수 있게 옷보다 나을 거 같아서 골랐다”고 이유를 전했다.

이어 그는 “하나는 종현이 형에게 가져다줄 것”이라고 말해 팬들의 마음을 울렸다. 세상을 떠난 고(故) 종현까지 자연스럽게 챙기는 모습이 깊은 여운을 남겼다. 그는 “다들 좋아해 줬으면 좋겠다”고 멤버들을 생각하는 마음도 드러냈다.

또 키는 해당 제품이 기부와도 연결되는 의미 있는 아이템이라고 설명하며 단순한 선물을 넘어선 마음을 담고 싶었다고 밝혔다.

그는 선물 택배가 도착한 후 영상으로 멤버들에게 전달하기 전 준비 과정을 영상으로 남기기도 했다. 그는 생각보다 큰 포장 박스 때문에 가져갈 부피를 고려해 큰 박스를 빼고 갖다 주는 작업을 진행했다.

한편 키는 지난해 불법 의료 서비스 논란과 관련해 입장을 밝힌 뒤 출연 중이던 프로그램에서 하차한 바 있다. 이후 활동을 정비하며 샤이니 콘서트 준비와 팀 활동에 집중하고 있는 것으로 전해진다.

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