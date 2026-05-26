창원 대산면서 23.63㎏ 슈퍼수박 수확…일반 수박 2배 크기

경남 창원에서 23㎏가 넘는 초대형 수박이 수확돼 눈길을 끈다.



창원시는 의창구 대산면 월림마을 한 농가에서 최근 23.63㎏의 슈퍼수박이 수확됐다고 26일 밝혔다.

창원 대산 초대형 수박. 창원시 제공

이 수박은 시중에 유통되는 통상 5∼10㎏ 크기의 수박보다 배 이상 크다.



농장주이자 현 월림마을 이장인 윤정원 씨는 "대산 수박의 우수성을 알려달라"며 최근 이 수박을 대산면 행정복지센터에 기증했다.



윤씨는 4천500여평 규모에 30여년 동안 수박을 비롯해 토마토 등을 재배해온 베테랑 농업인이다.



과거 창원수박축제 기간에 열린 수박 품평회에서 2018년, 2019년 두 차례 연속으로 대상을 받은 바 있다.



대산면 행정복지센터는 이번주까지 슈퍼수박을 전시할 예정이다.



윤씨는 "올해 기상 여건이 좋아 수박 생육상태가 전반적으로 양호했다"며 "정성을 들여 재배한 수박이 좋은 결과로 이어져 보람을 느낀다"고 말했다.



홍선주 대산면장은 "슈퍼수박은 대산 수박의 우수성과 지역 농업인의 뛰어난 재배 기술을 보여준다"며 "앞으로도 대산 수박의 브랜드 가치 향상과 지역농가 소득 증대를 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

<연합>

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