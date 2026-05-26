아이오아이, 10년 만에 전한 속내 "시한부 그룹이라 안 싸워"

걸그룹 아이오아이(I.O.I) 멤버들이 과거 활동과 재결합에 대한 생각을 밝혔다.
25일 유튜브 채널 '성시경'에는 'I.O.I 10년 만에 모인 썰 듣고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 영상에는 아이오아이 멤버 전소미, 유연정, 정채연, 김세정, 청하가 출연했다.
청하는 재결합에 대한 이유를 묻는 질문에 "저희가 10년간 삼삼오오 모이는 날들이 많았다. 저희가 박수 치려고 했을 때 떠난 그룹이어서 1년 밖에 활동을 못했던 아쉬움이 있었다. 저희 음악 방송도 다 못 나갔었다"고 했다.
이어 청하는 "'언젠가 한 번은 기회 되면 모이자'라는 얘기를 종종 하다가 이제 10주년이 된 거다. 진짜 우리 아무것도 안 하나 생각이 들어 밑져야 본전으로 한 번씩 전화해 보지 뭐 해서 멤버들한테 전화를 돌렸다"고 했다. 이후 멤버들이 각자 소속사들에 이야기하면서 재결합이 성사됐다고 한다.
전소미는 "이제 활동을 시작하면 또 끝이 나는 거라 아쉽다"라고 했다. 김세정은 "팬분들도 같이 있는 걸 좋아하니까, 개인 무대보단 단체 무대 위주로 준비했다"고 했다.
김세정은 "미안한 얘기지만 예전엔 친한 사람과만 친했었다. 이번에 마음을 열고 다가가니 한 명 한 명 다 너무 다르게 좋았다. 기댈 수 있는 포인트가 다 달랐다"라며 “이번을 통해 더 내 사람이다라고 느끼게 됐다”라고 전했다.
유연정은 “저희 시한부 느낌으로 활동했어서 예전엔 싸우지도 않았다. 이제는 싸우기도 싸운다. 그래도 바로 풀린다. 지금 서로에 대해 더 많이 알고 많이 배우는 것 같다. 진짜 좋은 거 같다”라고 말해 훈훈함을 더했다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지