DL이앤씨 샤힌 프로젝트 현장서 1명 사망... 당국 조사 착수

DL이앤씨 울산 에쓰오일 잔사유 고도화시설. DL이앤씨

에쓰오일(S-OIL)이 추진하는 울산 샤힌 프로젝트 건설 현장에서 노동자 1명이 사망하는 중대재해가 발생했다. 고용노동부와 경찰은 현장 조사를 실시하고 사고 원인 규명에 나섰다.

26일 건설업계에 따르면 DL이앤씨가 시공을 맡은 울산 온산국가산업단지 내 샤힌 프로젝트 현장에서 전날인 25일 중대재해가 발생했다. 사고 피해자는 현장 내 드럼(D-230202) 내부 맨 밑바닥에 앉아 있는 상태로 발견됐다. DL이앤씨는 사고 당일 관련 사실을 고용노동부에 보고했다.

현장에서 발견된 작업자는 숨진 상태였으며 추가 부상자는 없는 것으로 확인됐다.

사고 직후 DL이앤씨 측은 “전날 드럼(D-230202) 내부 맨 밑에 앉아 있는 채로 발견됐다”며 “발생 원인에 대해 조사를 진행하고 있고 재발방지 대책을 수립할 예정”이라고 밝혔다.

사고가 발생한 샤힌 프로젝트는 울산 온산국가산업단지에 약 9조2000억원을 투자해 석유화학제품 생산 설비를 구축하는 사업이다. 현대건설이 주간사를 맡고 있으며 현대엔지니어링, DL이앤씨, 롯데건설 등이 컨소시엄으로 참여하고 있다.

이 중 DL이앤씨는 지난 2023년 3월 패키지 1 공구 공사 일부를 양도받았다. DL이앤씨의 지분율은 26%쯤이며 양도받은 공사 규모는 약 1조4000억원이다. 해당 공구에서 사망 사고가 발생함에 따라 고용노동부의 중대재해처벌법 위반 여부 조사가 수반될 예정이다.

현재 고용노동부와 경찰은 현장 확인 절차를 진행 중이며 정확한 경위를 조사하고 있다. 사망 사고가 발생한 만큼 관련 법령에 따른 책임 소재 파악이 주요 조사 대상이 될 전망이다.

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