WHO "에볼라 확산 속도, 당국 통제 노력 추월"

세계보건기구(WHO)가 콩고민주공화국(민주콩고)의 에볼라 바이러스 확산 사태에 경고의 목소리를 냈다.



25일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 아프리카 보건장관들과의 화상 브리핑에서 "에볼라의 확산 속도가 우리의 통제 노력을 앞지르고 있다"고 말했다.

아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장. EPA 연합뉴스

민주콩고 집계에 따르면 현재까지 누적 확진 환자는 101명, 누적 의심 환자는 930명으로 늘어났다.



에볼라 의심 사망자도 221명으로 늘었다.



이번 에볼라 유행은 민주콩고 동부 이투리 주(州)를 중심으로 북키부, 남키부 등 11개 감염 지역으로 퍼졌으며, 현재까지 파악된 접촉자만 2천200명이 넘는다.



이웃 나라인 우간다에서도 의료진을 포함해 7명의 확진 사례가 보고됐다.



민주콩고 당국은 무장 반군의 폭력, 대규모 피란민 발생, 정부와 의료진에 대한 지역사회의 깊은 불신 등 복합적인 위기로 인해 환자 격리와 감염 경로 추적에 극심한 어려움을 겪고 있다.

20일(현지 시간) 콩고민주공화국(민주콩고) 루암파라의 한 의료소에서 적십자 대원들이 에볼라 감염으로 사망한 희생자 관을 운구하는 모습을 보며 한 여성이 오열하고 있다. AP연합뉴스

실제로 지난 주말 이투리 주에서는 시신 인도를 요구하는 주민들이 병원을 습격했다.



이 과정에서 치료 시설에 격리된 에볼라 환자 중 최소 25명이 탈출했다.



이 지역의 고질적인 치안 불안도 방역의 발목을 잡고 있다.



북키부 주 마시시 지역에서는 정부군과 르완다의 지원을 받는 무장 반군 M23 간의 전투가 지속되고 있다.

<연합>

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