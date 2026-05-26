日 야구계 충격… 요미우리 아베 감독, 딸 폭행 혐의 체포

일본 프로야구 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케 감독(47)이 딸을 폭행한 혐의로 경찰에 체포됐다가 풀려났다. 감독이 시즌 중 현행범으로 체포되는 이례적인 사태에 일본 야구계는 충격에 빠졌다.

일본 TBS가 아베 신노스케 감독의 석방 소식을 속보로 전하고 있다. TBS 뉴스 캡처

일본 TBS, 닛칸스포츠 등 현지 매체는 25일 밤 “아베 감독이 딸 폭행 혐의로 경시청에 현행범으로 체포됐다”고 긴급 보도했다.

보도에 따르면 이날 오후 7시쯤 일본 아동상담소에 “아버지에게 폭행을 당했다”는 신고가 접수됐다. 이후 경찰이 출동했고, 아베 감독은 도쿄 시부야구 자택에서 18세 딸의 목을 조르고 폭행한 혐의로 체포됐다. 닛칸스포츠에 따르면 아베 감독은 장녀와 15세 차녀의 다툼을 말리던 과정에서 장녀를 폭행한 것으로 알려졌다.

아베 감독은 경찰 조사에서 혐의를 인정한 것으로 전해졌다. 당시 음주 상태였던 것으로 보이며, 딸에게 별다른 부상은 없는 것으로 확인됐다. 경찰은 혐의를 인정하고 조사에 협조한 점 등을 고려해 26일 새벽 아베 감독을 석방했다.

요미우리 구단은 즉각 사과에 나섰다. 구니마쓰 도루 요미우리 대표는 “폭력은 용서할 수 없고, 이 사안을 매우 심각하게 받아들인다”며 “교류전(인터리그) 전날 밤 중대한 불상사를 일으켜 모든 프로야구 관계자와 팬 여러분께 사과한다”고 고개를 숙였다.

이어 “아베 감독에 대해서는 진퇴를 포함해 처분을 검토하겠다”며 경질 가능성을 내비쳤다.

아베 감독은 2001년 요미우리에 입단해 19년간 활약했다. 2012년에는 타격왕·타점왕·최고출루율을 석권하며 MVP를 수상했고, 통산 안타 2132개와 홈런 406개 등을 기록했다. 2024년부터는 감독을 맡아 첫해 팀을 4년 만의 리그 우승으로 이끌었다.

한편 요미우리는 26일 도쿄돔에서 소프트뱅크 호크스와 리그 간 교류전을 앞두고 하시가미 히데키 코치가 감독 대행을 맡을 예정이다.

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