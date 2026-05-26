스타벅스 ‘탱크데이’ 논란, 정용진 대국민 사과·진상조사 결과도 공개

정용진 신세계그룹 회장은 19일 5·18민주화운동 기념일에 물의를 일으킨 스타벅스코리아의 ‘탱크 데이’ 마케팅에 대해 직접 사과하고 재발 방지를 약속했다. 사진은 이날 서울 시내의 스타벅스 매장의 모습. 뉴스1

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아의 이른바 ‘탱크데이’ 논란과 관련해 26일 직접 대국민 사과에 나선다. 이 자리에서 진상조사 결과도 공개될 전망이다.

스타벅스코리아 등에 따르면 정 회장은 이날 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스‘탱크데이’ 논란에 대한 대국민 사과문을 발표한다.

앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 ‘탱크데이’ 프로모션을 진행해 거센 비판을 받았다. 이후 시민사회단체 등을 중심으로 불매 움직임이 확산했고, 논란은 신세계그룹의 브랜드 리스크 관리 문제로까지 번졌다.

사법조치도 진행 중이다. 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표는 시민단체와 5·18 민주화운동 관련 인사들로부터 모욕, 명예훼손, 5·18 민주화운동 특별법 위반 등 혐의로 고발됐다.

서울경찰청은 앞선 20일 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)가 정 회장과 손 전 대표를 모욕 및 명예훼손 혐의로 고발한 사건을 강남경찰서로 배당했다.

스타벅스코리아는 지난 15일부터 오는 26일까지 텀블러 홍보 이벤트를 진행 중 18일 프로모션에 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구가 사용되면서 파장이 일었다.

온라인에서는 ‘탱크 데이’가 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 탱크 투입을 연상시키고, ‘책상에 탁’은 1987년 고(故) 박종철 열사 고문치사 사건 당시 치안본부의 은폐 발표 “책상을 탁 치니 억하고 죽었다”를 떠올리게 한다는 지적이 쏟아졌다.

이런 문구는 5·18 민주화운동 43주기 기념일과 겹치면서 논란을 키웠다.

이와 관련 서민위는 “5·18민주화운동 당시 계엄군 탱크 투입을 연상시키고 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 치안본부 발표 내용인 ‘책상을 탁 치니 억하고 죽었다’를 떠올리게 하는 등 매우 부적절한 이벤트”라며 “5·18민주화운동, 유족, 광주 시민 그리고 국민에 대한 모욕, 명예훼손에 해당한다”고 밝혔다.

논란이 확산하자 정 회장은 앞서 손 전 대표와 담당 임원을 경질하고 공식 사과문을 발표했다. 그러나 신속한 수습 이후에도 고발 사건이 접수되며 법적 파장은 이어지고 있다. 경찰은 배당된 사건을 토대로 향후 고발인 조사 등 수사 절차를 진행할 전망이다.

일각에서는 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 프로모션 논란은 단순한 마케팅 실수로 보기 어렵다고 지적한다. 두 개의 문구가 5·18 민주화운동 기념일 당일에 동시에 사용됐다는 사실은 기업 내부에서 역사적 감수성이 어떻게 다뤄지는지를 그대로 보여주는 단면이라는 지적이다.

이번 논란 쟁점은 의도 없이도 문제가 된다는 점이 핵심이다. ‘탱크’와 ‘탁’이라는 문구가 5월 18일에 함께 등장했을 때, 한국 현대사를 조금이라도 아는 사람이라면 누구나 이중적 연상을 떠올릴 수 있다.

고발된 모욕·명예훼손의 형사 성립 여부는 수사와 재판이 판단할 몫으로 남게 됐다.

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