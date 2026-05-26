검색

트럼프, 이란 또는 제3국서 이란 농축우라늄 폐기 용인 시사

입력 : 수정 :

인쇄 메일 url 공유 - +

"미국 또는 이란 내부 아니면 제3국서 감독 하에 폐기될 것"
중요 쟁점서 유연성 보이면서 협상 돌파구 마련할지 주목

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 농축우라늄 보유분을 이란 내부 또는 제3국에서 처리하는 방안도 수용할 수 있음을 25일(현지시간) 피력했다.

 

미국과 이란 간의 종전 협상이 타결 목전에서 교착 양상을 보이는 가운데, 트럼프 대통령이 중대 쟁점 중 하나인 이란의 농축우라늄 처리 문제에서 유연성을 보임에 따라 협상에 돌파구가 마련될지 주목된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "농축 우라늄은 즉시 미국으로 넘겨진 뒤 폐기되거나, 더 바람직한 방안으로는 이란과의 협력 및 조율을 통해 현지(이란)에서 폐기되거나, 또는 다른 적절한 장소에서 미국 원자력에너지위원회나 그에 상응하는 기관이 입회하는 가운데 폐기될 것"이라고 밝혔다.

 

그간 트럼프 대통령은 이란이 보유한 농축도 60%의 농축우라늄 440kg를 미국으로 보내는 방안을 거론해왔으나, 이날 입장에서는 이란 내부 등에서 폐기하는 대안에도 열려 있음을 분명히 한 것으로 풀이된다.

<연합>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아이린, 웨딩 사진 공개…
  • 아이린, 웨딩 사진 공개…
  • 이영애, 뉴욕 거리서 포착
  • 초아, 금발 벗고 분위기 변신
  • 임지연, 청순 분위기