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이란 안보수장 “후퇴란 없을 것”… 국민적 단합 호소

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최우석 기자 dol@segye.com

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이란 최고국가안보회의의 모하마드 바게르 졸가드르 사무총장이 25일(현지시간) 미국에 대한 저항과 국민적 단합을 호소했다.

 

졸가드르 사무총장은 이날 낸 성명에서 “후퇴란 없을 것”이라며 “전장과 외교무대에서 그리고 거리를 메운 국민이 영웅적인 저항을 통해 이를 보여줬으며 적을 무력화했다”고 말했다.

 

이란 최고국가안보회의의 모하마드 바게르 졸가드르 사무총장. AFP연합뉴스
이란 최고국가안보회의의 모하마드 바게르 졸가드르 사무총장. AFP연합뉴스

그는 이어 “이제 그 어느 때보다 국가에 통합과 단결이 필요하고 이를 통해 미국인과 시오니스트들(이스라엘)이 실망하도록 해야 한다”며 “단결을 깨뜨리는 발언과 행동을 막는 전 국민적 노력만이 사랑하는 조국을 최종 승리로 이끌 것”이라고 강조했다. 3월 알리 라리자니 전 사무총장이 미국과 이스라엘의 폭격에 사망한 뒤 임명된 졸가드르 사무총장이 공식 성명을 낸 건 이번이 처음이다.

 

미국과 종전을 위한 양해각서 체결 가능성이 커지면서 미국과 이스라엘에 대한 경계가 느슨해질 수 있다고 보고 경각심을 상기하기 위해 이런 강경한 어조의 성명을 발표한 것으로 풀이된다.


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