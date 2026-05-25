박항서 감독, 태국 프로축구 2부 지휘봉…3년 반 만에 현장 복귀

박항서(68) 전 베트남 축구 대표팀 감독이 3년 6개월의 공백을 끝내고 사령탑으로 현장에 복귀한다. '베테랑 지도자'의 새로운 도전 무대는 태국이다.



박항서 감독의 매니지먼트사인 디제이매니지먼트는 25일 "베트남 축구의 신화를 쓴 박항서 감독이 태국 무대에서 위대한 도전을 시작한다"라며 "태국 2부리그 깐짜나부리 파워 FC와 2년 계약을 맺고 감독으로 부임할 예정"이라고 밝혔다.

태국 깐짜나부리 파워FC 사령탑으로 선임된 박항서 감독. 연합뉴스

이어 "박 감독은 대한축구협회의 '2026 월드컵 지원단' 단장을 맡고 있어 북중미 월드컵에서 대표팀 일정이 끝나는 7월 이후에 깐짜나부리 파워 FC에 합류할 예정이다. 수석 코치는 이정수 코치로 결정됐다"고 덧붙였다.



박 감독은 베트남 축구 대표팀을 이끌고 아세안축구연맹(AFF) 챔피언십 우승, 아시아축구연맹(AFC) U-23 챔피언십 준우승(이상 2018년), 2018 아시안게임 남자축구 4강 진출, 2029 아시안컵 8강 진출, 동남아시아(SEA) 게임 2회 연속 금메달, 베트남 역대 최초 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 아시아 지역 최종예선 진출 등 뛰어난 성과를 내며 베트남의 축구 영웅으로 칭송받았다.



2023년 1월 베트남 대표팀과 작별한 박 감독은 한국과 베트남에서 더는 감독직을 맡지 않고 후배들에게 양보하겠다는 의사를 표현했고, 이후 베트남 유소년 축구 발전에 힘을 썼다.



이런 가운데 박 감독은 지난해 5월 북중미 월드컵에 대비해 마련된 '2026 월드컵 지원단' 단장을 맡았고, 오는 29일 미국 솔트레이크시티로 출국해 홍명보호 지원에 나설 예정이다.



박 감독은 '월드컵지원단장' 업무를 마무리하는 7월에 태국으로 이동해 깐짜나부리 파워 FC 사령탑 업무를 시작하게 된다.



깐짜나부리 파워 FC는 지난 시즌 태국 1부리그에서 최하위에 그쳐 2026-2027시즌부터 2부리그에서 뛰는 팀이다.



구단 측은 새로운 도약을 위해 박 감독을 직접 방문해 향후 발전을 위한 로드맵을 설명하며 설득에 나섰다는 게 디제이매니지먼트의 설명이다.



박 감독은 디제이매니지먼트를 통해 "그동안 베트남을 비롯해 동남아시아 여러 국가에서 제안이 있었지만 모두 거절했다"라며 "깐짜나부리 파워 FC가 제시한 장기적인 비전과 축구에 대한 진정성이 도전 정신을 깨웠다. 한국 축구를 대표한다는 책임감으로 최선을 다하겠다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지