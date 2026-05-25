정청래 전북 유세서 '불공정 공천' 기습 시위…民 "정치 테러"

더불어민주당 전북특별자치도지사 공천 과정에 반발한 일부 도민이 25일 전북을 찾은 민주당 중앙선거대책위원회를 규탄하는 기습 시위를 벌였다.



경찰이 민주당 지지자들과 충돌을 우려해 이들을 분리 조치했고, 민주당은 "민주주의에 대한 정면 도전이자 선거 질서를 파괴하려는 위법 행위"라며 철저한 수사를 촉구했다.

25일 전북 전주시 전북대 옛 정문 앞에서 열린 더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장의 이원택 전북지사 후보 지원 유세에서 '사당화저지 범도민 대책회의' 손팻말을 든 시민들이 정청래 대표 퇴진을 주장하며 기습 시위를 벌이고 있다. 연합뉴스

이날 오후 2시께 전북대학교 옛 정문 앞에서 열린 민주당 유세 현장에는 정청래 총괄상임선대위원장과 이원택 전북도지사 후보 등 전북지역 후보들이 총출동했다.



정 위원장은 유세차에 올라 "전북 발전을 위해서는 예산과 법이 필요하다"며 "민주당 후보여야 예산을 따올 수 있고 집행할 수 있다"며 민주당 후보들에 대해 지지를 호소했다.



이때 '정청래사당화저지 범도민대책위원회' 관계자 10명가량이 '정청래 OUT'이라고 적힌 손팻말을 들고 "정청래는 물러가라", "불공정 공천"이라고 소리쳤다.



경찰은 이 단체 관계자들이 유세차 근처까지 다가오자 민주당 지지자들과의 충돌을 우려해 분리 조처했다.



이 과정에서 일부 신체적 접촉은 있었지만, 다친 사람은 없는 것으로 파악됐다.



전북경찰청 관계자는 "일부 언쟁은 있었으나 심각한 수준의 마찰은 없었다"며 "현재까지 이 일로 연행된 사람은 없다"고 말했다.



민주당 전북도당은 사태 이후 입장을 내고 "선거 유세 불법 방해는 민주주의에 대한 폭력 테러"라고 비판했다.



도당은 "신원미상인 시위대는 정 위원장의 발언 도중 난입해 계획·조직적으로 선거 현장을 교란했다"며 "이 과정에서 선거 유세원이 다치기도 했다"고 밝혔다.



이어 "이는 민주주의에 대한 정면 도전이자 선거 질서를 파괴하려는 위법 행위이며 정치 테러"라면서 "특히 대한민국 여당의 당 대표를 겨냥한 증오를 표현하기 위한 수단으로 긴급 시위를 한 불법 행위는 표현의 자유를 넘어선 명백한 범죄"라고 단언했다.



도당은 유세 현장 질서유지를 담당한 경찰에게도 이번 사태에 대한 책임을 물었다.



도당은 "전북경찰은 선거운동 방해 행위에 대해 사전 예방 조치에 나서거나 즉각적인 대응에 나섰어야 하는 데도 적극적이지 못했다"며 "경찰은 이를 단순 우발적 상황으로 치부해선 안 되며 배후 기획 여부와 조직적 개입 가능성까지 끝까지 수사해야 한다"고 요구했다.

<연합>

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