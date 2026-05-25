트럼프 “나쁜 합의는 안 해”… 졸속 협상 반박

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상을 둘러싼 ‘졸속 합의’ 비판을 정면 반박하며 신중한 접근을 강조했다.



트럼프 대통령은 24일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “만약 내가 이란과 합의를 한다면, 그것은 좋고, 적절한 합의”라며 “오바마(버락 오바마 전 대통령)가 한 합의와는 다를 것”이라고 썼다. 이어 “우리의 합의 내용은 아무도 모른다”면서 “아직 협상이 완전히 마무리되지 않았다. 내 전임자들과 달리, 나는 나쁜 합의는 하지 않는다”고 강조했다.

사진=AP연합뉴스

앞서 또 다른 게시글에서 트럼프 대통령은 “시간은 미국 편”이라며 미국 대표단에 합의를 서두르지 말라고 지시했다고 밝혔다. 당초 이란과의 합의가 임박했다고 했지만, 전날 언론을 통해 알려진 미·이란 간 양해각서(MOU) 초안 내용에 공화당 내부에서 비판이 나오자 속도 조절에 나선 것으로 보인다.



뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 미 당국자들은 공식 합의 서명에 며칠이 걸릴 것으로 보면서, 합의 타결에는 대체로 긍정적인 전망을 유지하고 있다. 인도를 방문 중인 마코 루비오 미국 국무장관은 25일 조기 타결 가능성에 대해 “너무 큰 의미를 부여하고 싶지 않다”며 “이란이 해협을 열고, 핵 문제에 대해서도 기한을 정해 놓고 진지하게 협상하겠다는 꽤 구체적인 제안이 테이블 위에 올라와 있다”며 합의 결과를 낙관했다.



NYT는 미 당국자의 말을 인용해 미국과 이란이 호르무즈해협을 개방하고 이란이 보유한 고농축 우라늄을 폐기하는 데 원칙적으로 합의했으며, 이란 우라늄 농축 중단과 미사일 비축량 감축 등 문제는 향후 협상에서 다루어질 것이라고 보도했다. CNN은 대이란 제재 완화와 이란 자산 동결 해제는 호르무즈해협이 재개방되고 이란이 핵 합의를 이행할 경우에만 가능할 것이라고 전했다.

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