벼랑 끝 섰던 토트넘, 최종전서 ‘극적 잔류’

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)가 25일 최종전을 끝으로 2025~2026시즌의 막을 내렸다. 마지막 라운드는 치열한 잔류 경쟁부터 스타들의 이별 공식까지, 한 시즌의 희로애락을 고스란히 담아냈다.



가장 극적인 장면은 토트넘의 생존이었다. 토트넘은 홈에서 전반 43분 터진 주앙 팔리냐의 결승골로 에버턴을 1-0으로 꺾었다. 승점 41(10승 11무 17패)을 기록한 토트넘은 강등권 바로 위인 17위를 지켜내며 간신히 1부 리그 잔류에 성공했다. 지난 시즌에 이어 2년 연속 17위로 턱걸이 생존이다. 경기 막판에는 골키퍼 안토닌 킨스키가 결정적인 선방으로 실점을 막아내며 잔류를 지켜냈다.

“일어나 우리가 이겼어” 토트넘 페페 사르(아래)가 25일 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 2025~2026 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 에버턴과 시즌 최종전에서 승리해 리그 잔류가 확정된 뒤 그라운드에 쓰러져 감격해 하자 팀 동료 도미니크 솔란케가 함께 기뻐하고 있다. 런던=로이터연합뉴스

토트넘은 손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS)로 떠난 이후 시즌 내내 극심한 부진을 겪었다. 홈에서는 단 3승에 그쳤고, 시즌 중 감독 교체가 이어지는 혼란 속에서 가까스로 강등을 피했다. 같은 날 승리를 거둔 웨스트햄 유나이티드는 승점 39로 18위에 머물며 14년 만에 2부 리그 강등이 확정됐다.



맨체스터 유나이티드에서는 대기록이 나왔다. 브루누 페르난드스가 브라이턴전에서 1골 1도움을 기록하며 3-0 대승을 이끌었다. 특히 페르난드스는 시즌 21번째 도움으로 티에리 앙리와 케빈 더브라위너가 보유했던 EPL 한 시즌 최다 도움 기록을 넘어서는 신기록을 썼다.



아스널과 우승 경쟁에서 밀린 맨체스터 시티(맨시티) 페프 과르디올라 감독은 애스턴빌라에 1-2로 패한 시즌 최종전 경기 도중 눈물을 쏟아 눈길을 끌었다. 과르디올라 감독은 이번 시즌을 끝으로 10년간 이끌었던 맨시티를 떠난다. 과르디올라 감독은 맨시티를 이끈 기간 EPL 우승 6회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승 1회, 잉글랜드 축구협회(FA) 컵 우승 3회, 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 컵(리그컵) 우승 5회라는 업적을 쌓았다. BBC는 “전 세계를 통틀어도 이런 성공을 거둔 팀은 극소수에 불과하다”고 치켜세웠다. 맨시티 엘링 홀란은 이날 경기에 출전하지 않았지만 리그 27골로 득점왕에 올랐다.

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