[속보] 삼성전자 DX 노조, 26일 법원에 찬반투표 중지 가처분 신청

삼성전자 비반도체 직원 중심의 3대 노조가 2026년 임금협상 잠정합의안 찬반투표 중지를 요구하는 가처분 신청에 나선다.

22일 삼성전자 노사 임금협상 잠정합의안 찬반투표를 앞두고 입장을 밝히는 DX노조. 뉴시스

25일 삼성전자 노동조합 동행(이하 동행노조)은 “26일 오전 9시쯤 수원지법에 찬반투표 절차 중지 등 가처분 신청을 낼 예정”이라고 밝혔다.

현재 삼성전자는 노사가 마련한 2026년 임금협상 잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표를 진행 중이다.

동행노조는 스마트폰·가전·TV 등을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문 직원 중심의 3대 노조다.

동행노조 측은 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조)가 소수 노조인 자신들을 배제했다고 주장하고 있다.

앞서 동행노조는 초기업노조·전삼노와 공동투쟁본부를 꾸려 사측과 협상을 이어왔지만, DX 부문 직원들의 의견이 반영되지 않는다는 이유로 공투본에서 탈퇴했다.

잠정합의안 찬반투표는 오는 27일 오전 10시까지 진행된다. 동행노조를 비롯한 DX 부문 구성원들은 성과급 격차 등을 이유로 부결 운동을 벌이고 있다.

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