서울시 “GTX-A 공사 철근 누락, 초기부터 철도공단에 지속 통보”

서울시가 광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역 지하철근 누락 시공 논란과 관련해 25일 “상황 발생 초기부터 국가철도공단에 진행 경과를 지속해 통보했다”고 강조했다. 시는 국토교통부가 최근 GTX-A 노선 공사 중단 가능성을 언급하는 등 시민 불안을 야기하고 있다며 매우 유감스럽게 생각한다고 비판했다.

김성보 서울시장 권한대행은 이날 오후 서울시청 브리핑룸에서 이 같은 내용이 담긴 ‘영동대로 복합개발사업 건설공사 관련 서울시 입장’을 발표했다. 시는 입장 자료에서 이번 사건과 관련해 “작년 11월13일 철근 누락 관련 내용이 포함된 건설사업관리보고서를 최초 송부한 이후 지난달 24일까지 보강 검토 경과와 세부 시공계획을 6차례에 걸쳐 공문으로 통보했다”며 일각에서 제기하는 사건 은폐 의혹을 강하게 부인했다.

김성보 서울시장 권한대행이 25일 서울시청에서 브리핑을 열고 GTX-A 노선 철근 누락이 밝혀진 영동대로 복합개발 3공구 건설공사와 관련해 설명하고 있다. 연합뉴스

시에 따르면 시 도시기반시설본부는 지난해 11월10일 시공 오류 관련 내용을 시공사인 현대건설과 감리단으로부터 보고 받고, 조속히 보강방안을 수립하고 현장관리를 철저히 할 것을 지시했다. 시는 이 보고 직후 지난해 11월13일 철도공단에 철근 누락 관련 사실이 포함된 건설사업관리보고서를 공문으로 최초 통보했다고 한다.

시는 이후에도 지난해 12월12일과 올해 1월16일 철근 누락에 따른 보강 계획을 철도공단에 통보했으며 2월19일, 3월31일, 4월24일 세부 시공계획을 포함한 보고서를 공단에 발송하는 등 6회에 걸쳐 철도공단에 공문으로 이번 사건 관련 내용을 통보했다고 설명했다. 아울러 서울시는 도시기반시설본부가 지난해 12월부터 올해 3월까지 19회에 걸쳐 감리단·시공사와 합동회의 및 현장점검을 진행했으며 시공사에 11차례 상세 시공계획의 조속한 확정을 촉구하는 등 사태 후속 조처를 했다고 부연했다.

시는 국토부가 4월29일 야간 긴급 점검을 실시한 데 이어 5월 6∼8일 외부 전문가 20여명과 자체 긴급안전 점검을 시행해 현재 구조물 상태에 이상이 없음을 확인했다며 “이는 서울시가 지난 수개월간 전문가 자문과 검토를 거쳐 내린 판단과 일치하는 결과”라고 소개했다.

시는 국토부가 GTX-A 삼성역 무정차 시험 운행을 5월4일 재개하고, 5월 4∼19일 94회 시험 운행을 실시하는 동안 공사 중단 권고 등 어떤 요구도 하지 않다가 최근 공사 중단 가능성까지 언급하면서 사안의 심각성을 부각한 이후 공사 중단 없이 점검을 병행하겠다는 입장을 밝히고 있다고 비판했다. 그러면서 “일관되지 않은 태도로 공사 현장의 혼란은 물론, 시민들의 불안을 야기했다며 유감스럽게 생각한다”고 밝혔다.

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