샤이니, 몽환·청량 품은 '애트모스'로 컴백…1년 만에 완전체

그룹 샤이니가 1년 만에 완전체로 돌아온다.

25일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 샤이니는 다음 달 1일 여섯 번째 미니 앨범 '애트모스'(Atmo)를 발매한다.

그룹 샤이니. SM엔터테인먼트 제공

앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 '아워스'(HOUR), '파서빌리티'(Possibility), '안티 빌리버'(Anti Believer), '소나기(스틸 레이닝·Still Raining), 따우전드 마일스 어웨이'(Thousand Miles Away) 등 6곡이 담긴다.

타이틀곡 '애트모스'는 몽환적이면서도 청량한 분위기를 자아내는 일렉트로닉 하우스 기반의 댄스 곡이다.

상대방과 함께하는 순간을 공기를 유영하듯 가볍게 떠오르는 공간과 분위기로 표현, 그 안에서 느끼는 새로운 오감과 완성된 사랑의 형태를 섬세하게 풀어냈다.

K팝 히트메이커 켄지와 앤드류 최가 각각 타이블곡 작사와 작곡에 참여했다.

이번 컴백은 멤버 키의 복귀와 맞물리며 이목을 끌고 있다.

키는 방송인 박나래에게 불법 의료 서비스를 제공했다는 의혹을 받는 이모 씨에게 집에서 진료받은 사실을 시인하며 지난해 12월 출연 중인 모든 프로그램에서 하차했다.

한편 샤이니는 오는 29~31일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔에서 여덟 번째 단독 콘서트 '더 트릴로지- 2026 샤이니월드 VIII : [더 인버트]'를 개최한다.

<뉴시스>

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