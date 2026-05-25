홈플러스, 부도 막기 위해 마트 매각 카드 꺼냈다

홈플러스가 핵심 우량 자산인 슈퍼마켓(SSM) 사업부문 홈플러스 익스프레스에 이어, 본사와 대형마트·온라인몰을 포함한 잔존사업부문 매각에 나섰다. SSM 매각으로 유입되는 자금이 기존 계획 대비 적어 자금 유입 이후에도 자금난을 완전히 해소하기 어렵다는 판단에 사실상 마지막 승부수를 던진 것으로 풀이된다.

25일 유통업계에 따르면 홈플러스의 이번 잔존사업부문 인수합병(M&A) 시도는 마지막 카드다. 당초 홈플러스와 대주주인 MBK파트너스는 전체 사업부를 한 번에 넘기는 통매각을 희망했지만, 막대한 인수 비용과 대형마트 업황 둔화 부담 탓에 선뜻 나서는 후보가 없어 무산됐다. 이에 따라 비교적 알짜 자산으로 평가받던 익스프레스 사업부를 떼어내 매각하는 회생계획을 세웠고, 하림그룹 계열사인 NS홈쇼핑에 매각하는 데 성공했으나 매각대금은 기대보다는 낮은 것으로 평가된다. 홈플러스는 NS홈쇼핑과의 계약 체결 이후에도 전국 104개 대형마트 매장 중 37개 매장의 영업을 잠정 중단하는 등 구조조정을 진행 중이다.

서울 시내 홈플러스 매장 모습. 뉴스1

그럼에도 홈플러스는 지난 달 월급을 일부만 지급한 데 이어 5월 월급도 지급하지 못했고, 자금난 우려에 납품도 정상적으로 이뤄지지 않으면서 고객 이탈이 가속화되는 악순환에 빠졌다.

홈플러스는 회생 계획 이행을 위해 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 익스프레스 매각 대금 유입 전까지의 브릿지론과 긴급운영자금(DIP) 대출을 여러 차례 요청해오고 있으나 대출 실행 가능성은 크지 않다. 메리츠는 대출 실행 조건으로 MBK파트너스의 연대 보증을 요구하고 있으나 홈플러스는 해당 조건은 현실적으로 어렵다는 입장이다.

여기에 잔존사업부문 매각도 현실적으로 쉽지 않다. 홈플러스 측은 대형마트가 없는 제3의 기업이 인수할 경우 단숨에 국내 대형마트 3위 사업자로 도약할 수 있고, 온라인 채널까지 동시에 확보할 수 있다는 점을 강조하지만 유통업계에서 대형마트 본체를 수천억 원에서 조 단위의 자금을 들여 인수할 만한 여력이나 의지가 있는 기업을 찾기 어렵다.

여기에 홈플러스 측은 과거 홈플러스가 보유한 부동산 자산을 4조8000억원대라고 평가했으나, 최근 메리츠그룹은 담보로 잡고 있는 62개 점포의 부동산 가치가 1조5000억원대로 과거 대비 3분의 1 수준으로 급감했다.

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