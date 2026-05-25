‘시각장애인’ 유튜버 김한솔 “채널 PD와 교제 중”

시각장애인으로 알려진 유튜버 김한솔이 오랜 기간 함께 콘텐츠를 제작해 온 채널 PD와의 연애 사실을 공개했다.

지난 21일 유튜브 채널 ‘원샷한솔’에는 ‘이제는 솔직히 공개하는 우리의 연애이야기 드디어 최초공개’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 김한솔과 정민PD가 함께 출연해 그동안 조심스럽게 숨겨왔던 관계에 대해 직접 이야기하는 모습이 담겼다.

‘이제는 솔직히 공개하는 우리의 연애이야기 드디어 최초공개’라는 제목의 영상에서 두 사람이 열애 소식을 전했다. 원샷한솔

김한솔은 “정민과 함께 유튜브를 한 지 4년이 좀 넘었다”며 “그와 영상을 올린 후 가장 많이 듣는 말이 ‘둘이 무슨 사이냐’는 질문이었다”고 운을 뗐다.

그렇지만 “제가 정말 죄송스럽게도 4년이 넘는 시간 동안 정확하게 입장을 밝힌 적은 없었다”고 말했다.

이어 그는 “오늘 제대로 답해보려고 한다”며 “많은 분이 궁금해하셨던 부분인데 저희가 사귄다”고 교제 사실을 인정했다.

연애 공개를 결심하게 된 이유에 대해서도 털어놨다. 김한솔은 “연애를 공개한다는 건 많은 사람에게 알려지는 일이기 때문에 관계에 확신이 생기고 하는 게 서로에게 좋을 거라고 생각했다”고 설명했다.

해당 PD가 여자친구 역으로 상황극 콘텐츠에 출연해 사람들이 ‘여자친구’로 이미 칭하고 있어 관계를 더욱 궁금해했다고.

또 김한솔은 자신이 시각장애를 가지고 있다는 점 때문에 망설였던 부분도 있었다고 밝혔다. 김한솔은 “나는 장애가 있지만 정민은 비장애인이다 보니 일부에서는 ‘여자가 희생하는 것 아니냐’거나 ‘불쌍하다’고 바라보는 시선이 있을 수도 있다고 생각했다”고 말했다.

그러면서 “그런 반응들이 걱정되기도 했지만 지금은 확신이 생겨서 내가 어떻게 해나가는지 보이면 그런 말도 살아질 거 같다고 생각했다”고 밝혔다.

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