“기쁜 마음으로 갔는데”…백지영, 신지 결혼식서 눈물 흘린 이유

가수 백지영이 최근 진행된 그룹 ‘코요태’ 출신 신지의 결혼식에서 눈물을 흘리게 된 이유를 전했다.

지난 23일 백지영 유튜브 채널에는 ‘매일 매일 딸과의 전쟁이라는 백지영 가족의 기상시간’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 백지영의 가족 일상이 담겼다.

지난 23일 가수 백지영 채널에 게재된 ‘매일 매일 딸과의 전쟁이라는 백지영 가족의 기상시간’이라는 제목의 영상 캡처. 백지영

영상 속 백지영은 최근 진행 중인 다이어트에 대해 언급하며 “이번에 다이어트 시작한 지 한 달 정도 됐는데 기록을 남겨둘 걸 아쉽다”고 말했다. 이어 “다이어트 시작 당시 몸무게를 유튜브 영상으로 남겼으면 비교하기 좋았을 것”이라고 털어놨다.

이를 들은 정석원은 “지금 촬영해도 늦지 않았다”며 “지금 막 그렇게 빠진 느낌은 아니다”라고 일침을 가했다. 그러면서 “우리 집에 있는 체중계의 숫자는 조금씩 바뀐다”고 장난스럽게 말해 웃음을 자아냈다.

대화 도중 최근 신지의 결혼식 축가 이야기도 나왔다. 매번 결혼식에서 운다는 백지영이 결혼식에서 또 한 번 눈물을 보인 일화가 공개됐다. 그는 “너무 기쁜 마음으로 갔다”며 “물론 모든 결혼식이 축복되지만 연애사도 내가 알고 나하고 역사가 있는 사람들의 결혼식에 가는 거니 그런 시간을 생각하며 노래를 부르면 눈물이 나온다”고 마음을 드러냈다. .

이에 정석원은 “최단시간이었다”며 백지영이 빨리 울음을 터뜨렸다고 말해 웃음을 자아냈다. 백지영 역시 “첫소절도 못 부르고 울었다”고 인정했다.

한편 두 사람은 가수 ‘코요태’ 출신 신지의 최근 결혼식에서 눈물을 보여 정석원이 10만 원 내기에서 이겼다고 전했다.

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