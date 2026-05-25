롯데, 스페인 마드리드서 대한민국 브랜드 알리기 나선다

롯데가 오는 27일부터 29일까지 스페인 마드리드에서 ‘2026 롯데-대한민국 브랜드 엑스포 ’를 개최한다. 브랜드 엑스포는 국내 우수 중소기업의 해외 진출을 돕는 동반성장 프로그램으로, 롯데와 대·중소기업농어업협력재단, KOTRA(대한무역투자진흥공사)가 공동 주최하고 중소벤처기업부가 후원한다.

25일 롯데에 따르면 이번 브랜드 엑스포에는 뷰티, 식품, 패션, 라이프스타일 등 다양한 분야의 국내 우수 중소기업 50개사가 참가한다. 참여 기업은 스페인, 영국, 독일 등 유럽 전역에서 초청받은 글로벌사의 바이어 200여명과 1대 1 수출상담회 및 제품 전시회를 통해 유럽 시장 진출 가능성을 타진한다. 수출상담회에서는 수출 상담과 함께 제품 현지화 컨설팅도 받을 수 있다.

롯데는 행사장을 스페인에서 경험하는 K-뷰티 팝업스토어라는 의미의 ‘서울 미용실’ 콘셉트로 꾸몄다. 서울 미용실을 찾은 바이어와 현지 고객들은 웰컴 라운지를 시작으로 미용실, 컨설팅 라운지, 컬처 라운지까지 순차적으로 거치며 자연스럽게 제품을 체험하고 수출 상담까지 진행한다. 특히 제품을 체험하는 미용실은 세부 카테고리에 맞춰 에스테틱존, 스타일링존, 테라피존 등으로 구성해 방문객이 제품에 더욱 몰입할 수 있으며, 다채로운 체험 프로그램을 제공한다.

롯데는 브랜드 엑스포가 우수 중소기업의 상품을 소개하는 자리를 넘어 K-브랜드와 K-문화를 알릴 수 있는 한류 콘텐츠 프로그램 및 이벤트도 준비했다. 한류 아티스트 팬미팅을 비롯해 전 세계적으로 유행하고 있는 K-POP 커버댄스 등을 개최할 예정이다.

2016년 시작해 아시아, 유럽, 북∙남미 등 전 세계에서 개최된 브랜드 엑스포는 국내 우수 중소기업의 해외 판로 개척과 수출 확대를 지원하는 대표적인 상생 프로그램으로 자리잡았다. 지난해까지 총 1천 5백여 개 중소기업이 브랜드 엑스포에 참가했으며, 1만 1천여 건의 수출 상담과 약 12억 달러(한화 약 1조 8천억 원)의 누적 수출 상담 실적을 기록하고 있다.

롯데 관계자는 “브랜드 엑스포는 국내 중소기업의 해외 진출을 지원하는 대표적인 동반성장 프로그램”이라며 “앞으로도 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 해외 시장 진출을 적극 지원할 계획”이라고 말했다.

강경성 KOTRA 사장은 “올해 대형 유통망과의 협력을 강화하며 K-소비재를 차세대 수출동력으로 육성하기 위해 박차를 가하고 있다”며, “특히 중동 전쟁에 따른 대체 시장 발굴을 위해 유럽시장도 적극 공략하여 수출시장 다변화에 힘쓰겠다”라고 밝혔다.

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