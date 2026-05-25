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정청래, ‘대통령과 출마 사전교감’ 김관영에 “금도 넘었다” [6·3의 선택]

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정읍=소진영 기자 solee@segye.com

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더불어민주당 정청래 대표가 출마 전 이재명 대통령과 사전 교감을 했다는 취지로 발언을 한 무소속 김관영 전북특별도지사 후보를 향해 “금도를 넘어도 한참 넘었다”며 사과와 해명을 요구했다. 

 

정 대표는 25일 전북 정읍 이학수 정읍시장 후보 선거사무소에서 현장 중앙 선거대책위원회의를 연 자리에서 “청와대에 확인해 보니 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다”면서 이같이 말했다. 

 

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 25일 전북 정읍시 이학수 정읍시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 25일 전북 정읍시 이학수 정읍시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

앞서 김 후보는 지난 20일 전북 CBS 라디오 인터뷰에서 ‘이 대통령과 출마 전 교감이 있었느냐’는 사회자 질문에 “무소속 출마의 불가피성에 대해서 대통령께 말씀을 드린 적은 있다”고 말했다. 

 

이에 대해 정 대표는 “청와대 관계자의 말이 맞다면 심각한 허위사실 유포 아닌가. 이 부분만큼은 그냥 넘어가기 어렵다”며 “대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박”이라고 했다. 이어 그는 “발언 당사자께서 자세하게 직접 해명하고 사과할 일이 있다면 사과하기를 바란다”며 “대통령께 크나큰 누를 끼친 부분”이라고 말했다. 

 

정 대표는 한편 “이번 지방선거는 이재명 정부 1년 성적표에 대한 평가다. 이재명 대통령을 좋아하고 지지하시면 민주당 후보 이원택을 뽑아달라”고 호소했다. 그는 “민주당 이원택 후보를 전북도지사로 만들어주시면 당·정·청이 원팀이 되어 새만금 개발 등 전북도민의 삶을 개선하는 데 진심을 다해 최선을 다하겠다”며 “힘 있는 민주당 정부에서 이재명 대통령과 손발을 맞춰 일할 수 있는 유일한 후보는 이원택이다”고 강조했다.  

 

민주당 한병도 원내대표도 김 후보를 언급했다. 한 원내대표는 “민주당은 국민 눈높이에서 공정하게 공천을 완성했다고 자부한다”며 “본질은 당 대표의 사천이 아니라 현금살포에 있다”고 말했다. 그는 또 “(김 후보를) 만약 제명하지 않았다면 다음날부터 국민의힘이 총공격을 했을 것이고 확실히 선거에 악영향을 미칠 사안으로 판단했다”며 “대통령님과 청와대를 본인의 정치적 득세 위해 선거판에 끌어들이지 말아라. 아무리 급해도 넘지 말아야 할 선이 있다”고 했다.


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