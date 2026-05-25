시설 점검, 재해보험, 상황실 ‘3중 안전망’… 인천시, 기후재난 예방

기후변화로 다가오는 여름철 폭우와 극한 폭염이 예측 불가능해진 요즘이다. 인천시가 농어민의 삶의 터전을 지키기 위해 전방위적으로 대응한다.

시는 자연재난에 대비해 농축수산 분야 재해예방 대책을 대폭 강화한다고 25일 밝혔다. 사후 복구 중심의 행정에서 벗어나 현장 밀착형으로 선제적인 점검과 촘촘한 안전망을 구축하는 게 골자다.

앞서 시는 한 달간 관내 농업용 저수지 56개소와 방조제 114개소, 시설하우스 등 재해 취약 인프라의 전수 점검을 마쳤다. 총저수량 20만㎥ 이상의 대형 저수지 20개소에는 3년 주기 ‘실전형 비상대처훈련’을 실시 중이다. 가상의 극한 상황에서도 즉각 작동할 수 있는 유기적 시스템을 갖추기 위한 것이다.

바다와 축사의 방어막 구축에도 심혈을 기울인다. 시는 상반기 내 낚시어선과 양식장을 집중 살펴보고, 관내 13개 지방어항의 안전시설을 대대적으로 보강한다. 기상특보 발효 즉시 어선 출항을 통제하는 등 단계별 골든타임 행동 매뉴얼도 현장에 이식했다.

시는 폭염에 취약한 축산농가를 위해 냉방설비 구축을 긴급 지원하는 한편 총 54억원 규모의 재해보험 가입까지 돕는다. 안정적인 영농 활동을 이어갈 수 있도록 확실히 예산적으로 뒷받침하겠다는 취지다.

체계적 컨트롤타워도 문을 열었다. 시는 이달부터 10월까지 재해대책 상황실을 상시 운영한다. 시와 군·구 간의 실시간 비상연락망을 통해 초동 단계부터 관리가 이뤄진다. 현장에는 온열질환 예방수칙 홍보도 쉼 없이 전파할 방침이다.

시 관계자는 “자연재난이 과거와 달리 대형화 및 예측 불허화되고 있는 실정”이라며 “요행을 바라지 않는 철저한 사전 예방으로 농어업인의 소중한 생명과 재산을 지키겠다”고 말했다.

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