삼성전자 특별성과급 더하니 ‘연봉 7억’…일반 근로자와 14배 격차

삼성전자 노사의 임금협상 합의로 반도체(DS) 부문 메모리 사업부 직원들의 세전 총급여가 7억원 수준에 이를 전망이다. 산업간 ‘K자형’ 양극화가 심화할 것이라는 우려도 나온다.

22일 경기도 수원 삼성전자 본사의 모습. 뉴스1

25일 업계에 따르면 삼성전자 노사가 지난 20일 서명한 잠정 합의안의 핵심은 사업성과(영업이익)의 10.5%를 재원으로 하는 ‘특별경영성과급’ 신설이다.

이 성과급은 DS 부문에만 적용되며 향후 10년간 상한 없이 지급된다. DS와 완제품(DX) 부문에 모두 적용되는 기존 성과인센티브(OPI)는 종전처럼 연봉의 50% 한도가 유지된다.

새 제도를 적용하면 DS 부문의 실적을 주도하는 메모리 사업부 직원들은 연간 사업성과 300조원 기준 특별경영성과급으로 최대 5억5000만원을 받을 수 있다. 연봉 1억원 기준 OPI 5000만원까지 더하면 성과급만 6억원, 총급여는 세전 7억원 수준이 된다.

이는 국내 전체 상용 근로자 평균 임금의 약 14배에 달하는 수준이다. 한국경영자총협회에 따르면 지난해 국내 상용 근로자 1인당 임금 총액은 5061만원이었다. 기업분석연구소 리더스인덱스 조사에서는 지난해 국내 대기업 직원 1인당 평균 연봉이 성과급 포함 1억280만원으로 집계됐다.

22일 서울 삼성전자 서초사옥 모습. 연합뉴스

업계에서는 삼성전자와 SK하이닉스처럼 영업이익 연동 성과급 체계를 도입할 수 있는 일부 대기업과 그렇지 못한 기업 간 격차가 더욱 벌어질 수 있다는 우려가 나온다.

반도체와 조선·방산·전력기기 등 일부 업종을 제외하면 상당수 기업은 설비 투자와 연구개발(R&D) 재원 확보 부담으로 대규모 성과급 지급이 쉽지 않은 상황이다. 특히 중소기업과 소규모 사업장은 노조 조직률 자체가 낮아 성과급 확대 요구도 쉽지 않다는 지적이 나온다.

고용노동부 ‘2024년 전국 노동조합 조직현황’에 따르면 근로자 300명 이상 기업의 노조 조직률은 35.1%였지만 100∼299명은 5.4%, 30∼99명은 1.3%였다. 30명 미만 기업은 0.1%에 그쳤다.

삼성전자 내부의 노노 갈등 문제도 과제로 꼽힌다. 메모리 사업부와 달리 DX 부문은 기존 OPI 체계만 적용받는 만큼 성과급 격차에 따른 내부 위화감이 커질 수 있다는 것이다.

업계 안팎에서는 특정 사업부 중심 보상 체계보다는 부문 간 기여도를 함께 반영할 수 있는 보완 장치가 필요하다는 목소리도 나온다.

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