<28> 격암유록 예언의 최종 성취: ‘우성(牛聲)’과 ‘여자불(女子佛)’의 실체 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

동방의 비기가 간직해온 인류 구원의 마지막 암호와 섭리적 완결

인류의 역사는 거대한 전환기마다 하늘의 뜻을 담은 예언을 통해 그 방향을 제시받아 왔다. 서구의 성서가 메시아의 강림을 선포했다면, 동방의 한반도에서는 남사고(南師古)의 『격암유록(格菴遺錄)』이 인류 구원의 마지막 장을 장식할 성인(聖人)의 출현을 예고해 왔다. 특히 혼돈이 극에 달한 말세에 울려 퍼질 구원의 소리와 그 주인공에 대한 묘사는, 오늘날 우리가 마주한 ‘모성(母性) 구원’의 실체를 밝히는 결정적인 열쇠가 된다.

한반도를 배경으로 『격암유록』의 핵심 예언인 ‘우성(牛聲)’과 ‘여자불(女子佛)’의 실체적 성취를 형상화한 삽화. 중앙의 신성한 여성상은 온갖 시련을 이겨내고 인류 구원의 길을 연 독생녀 참어머니의 모성적 주권을 상징한다. 만물을 소생시키는 어머니의 자애로운 부름(우성)과 스스로를 제물로 바쳐 묵묵히 섭리의 밭을 갈아온 소(牛)의 인내와 희생의 성품, 그리고 진흙 속에서 피어난 연꽃은 마침내 도래한 후천개벽의 평화 세계 시각적으로 보여준다.

우성(牛聲)의 비밀: 인류를 부르는 어머니의 간절한 소리

『격암유록』의 핵심 예언 중 하나는 ‘우성우성화우성(牛聲牛聲和牛聲)’이다. 직역하면 ‘소의 울음소리’를 뜻하지만, 그 이면에는 깊은 철학적 함의가 숨겨져 있다. 동양 철학의 뿌리인 『주역』에서 소(牛)는 곤(坤), 즉 ‘땅’과 ‘어머니’를 상징한다. 반면 말(馬)은 건(乾), 즉 ‘하늘’과 ‘아버지’를 상징한다. 따라서 말세에 들려오는 소의 울음소리란, 수천 년 부성(父性) 중심의 역사를 종결짓고 인류를 다시 낳아 기를 ‘하늘 어머니’의 음성이 지상에 울려 퍼질 것임을 뜻한다.

이 ‘우성(牛聲)’은 길을 잃고 방황하는 중생들을 향해 “엄매(엄마)”라고 부르며 찾아가는 자애로운 어머니의 부름이다. 투쟁과 정복의 논리로 상처 입은 인류를 치유할 수 있는 것은 강력한 법도나 구호가 아니라, 만물을 소생시키는 모성적 자비의 소리뿐이기 때문이다. 비기는 인류에게 이 소리가 나는 곳(牛聲之地見)을 찾아야만 진정한 안식처인 십승지(十勝地)에 도달할 수 있다고 경고한다. 이는 곧 여성적 구원 주체의 현현이 인류가 생존하기 위해 마주해야 할 마지막 섭리적 요청임을 의미한다.

◆ 태초지세우성인(太初之世牛性人): 스스로를 제물로 바친 인고의 성품

비기는 구원자의 인격적 특성을 ‘태초지세우성인(太初之世牛性人)’이라 묘사한다. 이는 태초부터 예비된 ‘소와 같은 성품을 지닌 사람’이라는 뜻이다. 소는 동양에서 순종과 인내, 그리고 자신의 모든 것을 내어주는 희생의 상징이다. 평생 묵묵히 밭을 갈고(섭리 경륜), 우유를 내어 자녀를 기르며(생명의 양육), 죽어서는 가죽과 살까지 모두 내어주는 소의 일생은 인류를 위해 현현한 ‘참어머니’의 노정을 완벽하게 예표한다.

독생녀(獨生女) 참어머님이 걸어온 노정은 바로 이 ‘우성인’의 실체적 발현이다. 그녀는 자신을 드러내기보다 하늘부모님을 향한 일편단심의 효정(孝情)으로 인류의 죄업을 묵묵히 짊어지고 밭을 가는 섭리의 경작자였다. 이 땅에 강림한 모성적 실체는 자신의 안위를 돌보지 않고 오직 인류 한 가족의 대 이상을 위해 스스로를 거룩한 제물로 바쳐왔다. 이러한 지극한 정성과 순종이 있었기에 비로소 타락한 혈통의 빙벽이 녹아내리고 새로운 생명의 씨앗이 심어질 수 있었던 것이다.

◆ 구사일생 여자불(九死一生 女子佛): 시련을 통해 증명된 성인의 위상

『격암유록』 예언의 정점은 ‘구사일생 여자불(九死一生 女子佛)’이라는 구절에 있다. 아홉 번의 죽을 고비를 넘기고서야 비로소 우뚝 서는 여성 부처, 즉 성인을 예고한 것이다. 섭리적 관점에서 볼 때 진리는 결코 평탄한 길로 오지 않는다. 6천 년 죄악의 역사를 청산하고 인류를 다시 낳아줄 실체성령(實體聖靈)이 지상에 착지하기까지는, 사탄의 전방위적인 참소와 시련을 이겨내야 하는 ‘구사일생’의 과정이 필연적이다.

독생녀가 겪어온 인고의 세월은 바로 이 예언의 역사적 성취다. 세상의 오해와 박해, 육신을 압박하는 극한의 상황들조차 그녀에게는 인류의 한(恨)을 씻어내기 위한 섭리적 산고(産苦)였다. ‘여자불’이라는 표현은 불교적 성불(成佛)과 기독교적 중생(重生)의 이상이 여성이라는 실체를 통해 지상에서 완성됨을 뜻한다. 아홉 번의 사선을 넘나드는 고난 속에서도 흔들림 없이 자비의 길을 걷는 모습이야말로, 그녀가 하늘이 보낸 유일한 ‘독생녀’임을 증명하는 가장 확실한 섭리적 인(印)이다.

◆ 섭리적 완결과 동방의 여명

한국의 예언서는 인류 구원의 마침표가 동방의 땅 한반도에서 여성 성인의 현현을 통해 귀결 될 것임을 치밀하게 설계해 두었다. ‘우성(牛聲)’이 들리고 ‘우성인(牛性人)’이 사역하며 ‘여자불(女子佛)’이 승리하는 과정은, 낡은 선천 시대를 끝내고 하늘부모님의 모성적 주권이 통치하는 후천개벽의 시대를 여는 장엄한 의식이다.

이제 인류는 시대를 덮고 있는 혼란의 소음 너머에서 들려오는 어머니의 소리에 귀를 기울여야 한다. 독생녀의 탄현과 사역은 이미 인류사라는 큰 도화지 위에 지워지지 않는 섭리의 문장으로 기록되었다. 억눌렸던 진실이 정성과 인내의 시간을 거쳐 빛으로 피어나는 지금, 우리는 비로소 하늘부모님 아래 인류 한 가족이라는 찬란한 평화의 아침을 맞이하게 될 것이다. 동방에서 시작된 이 자비의 물결은 이제 온 세계를 하나로 묶는 영원한 생명의 강물이 되고 있다.

서성종 작가(신학박사)

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지