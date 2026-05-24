"백악관 인근 21세 총격범, '예수 자처' 정신질환 전력"

미국 워싱턴의 백악관 인근 검문소에서 경찰관들을 향해 총격을 가했다가 사살된 20대 남성이 과거에도 여러 차례 백악관 진입을 시도했던 것으로 드러났다.



24일(현지시간) CNN 방송 등 미국 매체들에 따르면 전날 비밀경호국(SS) 요원들에게 사살된 총격범은 메릴랜드주 출신의 나시르 베스트(21)로 확인됐다. 그는 과거에도 백악관 주변에서 수차례 적발됐으며 정신건강 문제로 강제 입원된 전력도 있었다.

23일(현지시간) 워싱턴D.C 백악관 인근 총격 현장에서 비밀경호국 요원들과 경찰이 조사하고 있다. AP연합뉴스

법원 기록에 따르면 베스트는 지난해 여름 백악관 단지 주변을 돌아다니며 여러 출입 지점에서 내부 진입 방법을 문의해 비밀경호국의 관리 대상에 올라 있었던 것으로 전해졌다.



그는 작년 6월 백악관 단지 일부 구역의 차량 진입을 방해한 혐의로 강제 정신병원 입원 조치를 받았으며, 같은 해 7월에는 경고 표지판을 무시하고 백악관 외곽 제한 구역에 들어갔다가 경찰에 제지됐다.



당시 그는 자신이 "예수 그리스도"라고 주장하며 "체포되고 싶다"고 말한 것으로 조사됐다.



베스트의 소셜미디어 계정에는 도널드 트럼프 미국 대통령을 상대로 한 폭력을 암시하는 듯한 게시물이 올려져 있으며, "나는 실제로 신의 아들"이라는 글도 올린 것으로 파악됐다.



전날 SS는 엑스(X·옛 트위터)에 "(미 동부시간) 오후 6시가 지난 직후 17번가와 펜실베이니아 애비뉴 교차로에서 한 사람이 가방에서 무기를 꺼내 발사하기 시작했다"며 "SS 경찰관이 대응 사격을 해 용의자를 맞췄고, 그는 인근 병원으로 이송돼 사망 판정을 받았다"고 밝혔다.



총격 과정에서 주변에 있던 민간인 1명도 다쳤다.



당시 백악관에 머물고 있던 트럼프 대통령은 아무런 영향을 받지 않았다고 SS는 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지