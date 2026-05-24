안철수 “이 대통령·민주당, 스타벅스 혐오 마케팅·선동 정치 멈춰야”

국민의힘 안철수 의원이 24일 스타벅스코리아 마케팅 논란을 둘러싼 이재명 대통령과 더불어민주당의 바판에 “혐오 마케팅과 선동 정치를 즉각 멈춰주길 바란다”고 촉구했다.

안 의원은 이날 페이스북에 “스타벅스의 부적절한 마케팅은 비판받을 수 있다”며 “그래서 스타벅스 대표와 담당 임원이 해임됐고 회사 측도 공식 사과했다”고 적었다. 이어 “문제는 여기에 편승한 이 대통령과 민주당의 과도한 분노 유발과 혐오 마케팅”이라며 “그 화살이 지금 죄 없는 매장 직원들과 일반 시민들을 향하고 있기 때문”이라고 지적했다.

국민의힘 안철수 의원. 연합뉴스

안 의원은 “현재 사회관계망서비스(SNS)에는 ‘매일 출근하는 게 공포다’, ‘결제 단말기 앞에 서는 게 지옥 같다’는 직원들의 호소가 잇따르고 있다”며 “매장을 이용하는 일반인들을 향한 폭언과 욕설은 물론 일부 커뮤니티에서는 누가 스타벅스를 이용하는지 감시하거나 조롱하는 마녀사냥까지 벌어지고 있다고 한다”고 전했다. 이어 “심지어 ‘스타벅스 커피를 들고 다니면 살해하겠다’는 극단적 표현까지 등장해 경찰 수사로 이어졌다”며 “홧김에 작성했다고 했지만 분노와 혐오의 광풍이 대한민국을 덮친다면 언제 사고가 날지 모르는 일”이라고 우려했다.

안 의원은 “우리 사회는 이미 광우병 사태, 반일 불매운동 등을 거치며 극단적 진영 대립이 얼마나 큰 상처를 남기는지 경험한 바 있다”고 짚었다. 그는“정치권은 국민의 감정을 자극해 갈등과 혐오를 키우는 데 앞장설 것이 아니라 사회적 긴장과 분노를 해결하는 것이 본연의 역할 아닌가”라며 “서학개미, 다주택자, 주유소에 이어 이제는 스타벅스까지 특정 집단과 소비 행태에 끊임없이 낙인을 찍고 적대감을 부추기는 좌표 정치는 결국 대한민국을 더 위험한 혐오 사회로 몰아갈 뿐”이라고 일갈했다.

안 의원은 “더구나 공공기관이 불매 운동에 앞장서는 것은 더 이상 자본주의 사회라고 볼 수 없다”며 “이 대통령과 민주당은 혐오 마케팅과 선동 정치를 즉각 멈춰주길 바란다”고 덧붙였다.

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