정원오 “안전 불감증” vs 오세훈 “재개발 초보”

6·3 지방선거 공식 선거운동 기간 첫 주말 거리 유세에 나선 여야 서울시장 후보들은 각각 안전과 부동산을 고리로 공세를 폈다. 더불어민주당 정원오 후보는 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 철근 누락을 거론하며 국민의힘 오세훈 후보를 “안전불감증”이라고 몰아세웠다. 오 후보는 정 후보가 구청장을 지냈던 서울 성동구의 행당7구역 준공 승인 지연을 겨냥해 ‘무능 행정’ 프레임을 씌우는 데 주력했다.



정 후보는 24일 서울 광진구 어린이대공원 앞에서 진행한 거리 유세에서 “지하 5층의 철근이 2570개가 빠진 상태에서 지하 3, 4층까지 올라갔는데 (오 후보는) TV를 보고 알았다고 한다”며 “얼마나 관심이 없었으면 부실 공사를 직원들이 보고도 안 하냐”라고 했다. 정 후보는 “삼풍백화점 붕괴 사고의 주요 원인 중 하나가 반쪽 철근 시공이었다”며 “시민 모두가 걱정하는데 10일이 지나도록 현장에 가지 않았다. 오 후보는 지금이라도 바로 삼성역에 달려가서 대책을 세우길 권고한다”고 했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보(왼쪽부터). 뉴시스·연합

오 후보는 이날 행당7구역 재개발 현장을 방문해 준공 승인 지연 원인이 성동구의 어린이집 기부채납 관련 행정 착오 때문이라고 지적했다. 그는 “정 후보 구청장 시절인 2016년 성동구청은 행당7구역 조합원 측에 어린이집 기부채납을 현금으로 받겠다고 통보했고, 2023년 조합원은 현금 17억원을 납부했다”며 “그런데 성동구청은 2년 뒤인 2025년 난데없이 ‘규정을 잘못 파악했다’며 현금을 반환하고 어린이집 건물을 지어서 기부채납하라고 했다”고 주장했다. 그러면서 “이렇게 일을 처리한 공무원은 징계를 받아야 하고 구청장은 주민들께 무릎 꿇고 사죄해야 한다”며 집중포화를 퍼부었다. 오 후보는 정 후보를 겨냥해 “이런 무능하고 무책임한 행정으로 어떻게 서울 전역 578곳의 정비사업을 책임지겠다는 것인가”라며 “정비사업의 기본도 이해하지 못하는 사람에게 1000만 시민의 삶을 맡길 수 없다”고 목소리를 높였다.



당초 공지된 일정에는 행당7구역 재개발 현장 방문이 없었지만 오 후보는 추가로 현장을 찾아 정 후보 책임론을 부각했다. 오 후보는 전날 재개발·재건축 문제가 현안인 양천구를 방문한 자리에서도 행당7구역 재개발 사업 지연을 쟁점화했다.



두 후보는 정 후보의 성동구청장 재임 기간 정비구역 준공 실적을 놓고서도 공방을 벌였다. 앞서 오 후보 측은 “정 후보가 2014년 성동구청장에 취임한 이후 재개발·재건축 정비구역 준공률이 0%”라고 주장한 바 있다. 이를 두고 정 후보 측은 “명백한 허위사실”이라고 반박했는데 오 후보 측은 “정 후보의 입장문 자체가 명백한 허위”라고 재반박했다.



정 후보와 오 후보는 이날 부동산 표심을 잡기 위한 일정도 이어갔다. 정 후보는 광진구, 강동구, 송파구에서 각각 재건축·재개발 관련 간담회를 진행했다. 오 후보는 강동구와 중랑구를 찾아 지역 정비와 도시철도망 구축 등 공약을 제시했다.

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