“반도체 넘어 K뷰티·K푸드 키워야”

연간 수출액 1조달러를 달성하려면 반도체 중심 구조를 넘어 외국인들이 선호하는 한국 미용(K뷰티)과 음식(K푸드) 등 한국 소비재 산업의 글로벌 경쟁력을 키워야 한다는 제언이 나왔다.

서울 시내의 한 대형마트 화장품코너. 뉴스1

현대경제연구원은 24일 ‘수출 1조달러, K에 달렸다’ 보고서에서 “유망 신산업과 소비재 품목을 고부가가치화해 수출 포트폴리오를 다변화해야 한다”며 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면 2025년 연간 수출은 7093억달러로 사상 최초 7000억달러를 돌파했지만, 이는 삼성전자와 SK하이닉스를 앞세운 반도체 등 특정 품목의 호조에 의존한 결과다.



지난해 반도체 수출은 전년 대비 22.2% 늘어났지만, 비(非)반도체 품목 수출 증가율은 1.1%에 그쳤다.



연구원은 주요 수출 품목 20개의 2022~2024년 시장점유율을 분석해 반도체, 선박, 의약품 등 품목을 시장수요와 경쟁력이 동시에 개선된 ‘금상첨화형’으로 분류했다. 글로벌 수요는 부진하지만 제품 경쟁력과 차별화 전략으로 수출을 확대한 품목은 ‘고군분투형’으로 정했다. 고군분투형에는 화장품, 농수산식품이 포함됐다. 화장품과 농수산식품의 경쟁력 기여도는 2023년부터 2024년 사이 각각 22.2%포인트, 14.0%포인트 올랐다. K뷰티 열풍이 화장품 실구매로 직결되고, K팝과 K드라마 확산에 따른 한국 식문화 인지도 상승이 농수산식품 수출 경쟁력 강화로 이어졌다는 설명이다. 이차전지와 패션의류 등은 수요가 증가했음에도 경쟁력 약화로 수출이 감소한 ‘사상누각형’으로, 석유제품과 디스플레이 등은 수요 감소와 경쟁력 하락이 동시에 나타난 ‘설상가상형’으로 분류됐다. 보고서는 “연간 수출액 1조달러를 실현하기 위해서는 지속 가능한 질적 성장 기반을 마련해야 한다”며 성장 잠재력이 높은 고군분투형 품목에 집중해야 한다고 강조했다.

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