[한강로사진관] 포켓몬 30주년, 전시부터 국대 선발전까지

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 포켓몬 30주년 기념 ‘포켓몬 스포츠데이 2026’에서 어린이 참가 선수들이 포켓몬 카드 대결을 펼치고 있다.

포켓몬 30주년을 기념해 ‘포켓몬 메가페스타 2026’이 24일 코엑스에서 열렸다.

포켓몬코리아는 이날부터 25일까지 양일간 포켓몬 메가페스타의 일환으로 ‘포켓몬 스포츠데이 2026’을 개최한다고 밝혔다. 작년의 성원에 힘입어 두 번째로 개최되는 이번 대회에서는 ‘포켓몬 월드챔피언십 2026’에 진출할 한국 대표 선수를 선발하는 4개 부문 대회가 국내 최초로 한 자리에서 동시에 열린다.

24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 포켓몬 30주년 기념 ‘포켓몬 스포츠데이 2026’을 찾은 관람객들이 관련 부스를 살펴보고 있다.

24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 포켓몬 30주년 기념 ‘포켓몬 스포츠데이 2026’에서 어린이 참가 선수들이 포켓몬 카드 대결을 펼치고 있다.

24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 포켓몬 30주년 기념 ‘포켓몬 스포츠데이 2026’을 찾은 관람객들이 관련 부스를 살펴보고 있다.

24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 포켓몬 30주년 기념 ‘포켓몬 스포츠데이 2026’에서 참가 선수들이 포켓몬 카드 대결을 펼치고 있다.

먼저 ‘포켓몬 고 아시아 챔피언십 시리즈 2026: 대한민국 플레이오프’에서는 상위 8명을 선발하는 플레이오프가 진행된다. 24일에는 16강부터 8강까지, 25일에는 준결승과 최종 결승전이 펼쳐진다.

한편 '포켓몬 메가페스타 2026'은 포켓몬 30주년을 기념해 진행되는 대규모 이벤트다. 다양한 세대가 함께 즐기고 교감할 수 있는 콘텐츠를 통해 포켓몬과 특별한 추억을 만들 수 있는 축제의 장이다. '포켓몬 스포츠데이 2026'의 입장은 무료 입장이 가능하나, 안전하고 쾌적한 관람 환경 조성을 위해 사전 응모를 통한 추첨제로 운영된다.

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