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[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (5월 25일)
관련이슈
해커스톡 일대일 영어회화
입력 :
2026-05-25 09:00
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[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (5월 25일)
세계일보
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오피니언
[설왕설래] AI 증거 조작 범죄
2020년 영국 법원의 아동 양육권 분쟁 재판에서 남편은 아내가 아이를 학대하는 전화 통화 내역을 증거로 제출했다. 녹음 속 아내 목소리는 남편의 주장처럼 거칠고 폭력적이었다. 이 증거로 재판이 남편에게 유리한 쪽으로 진행됐으나 아내 측 변호인이 음향분석 전문가 검증을 통해 통화 내역이 아내 목소리를 이용해 합성된 가짜임이 드러났다. 재판에서 인공지능(AI
[특파원리포트] 재일교포 지방참정권
지난해 이맘때였다. 도쿄 미나토구 아자부주반에 있는 재일본대한민국민단 중앙본부 강당에 제21대 대통령 선거 재외국민 투표소가 차려졌다. 분위기나 절차는 한국과 크게 다를 바 없었다. 투표소가 비교적 한산하다는 점이 차이라면 차이였다. 일본 전역에 거주 중인 재외선거권자 41만여명 중 선거인 등록을 마친 3만8000여명에게만 투표권이 부여됐고, 투표 기간도
[이종호칼럼] AI 시대의 대학, 바뀌어야 산다
최근 수학 문제 해결에 특화된 전용 AI 모델이 아니라 오픈AI의 범용 추론 모델이 지난 80년 가까이 미해결 상태였던 유명 수학 문제에서 중요한 돌파구를 마련했다는 소식이 있었다. 참으로 놀라운 일이다. 그동안 AI는 학습한 범위 안에서만 창의성을 발휘하는 것이 아니냐는 견해도 있었다. 그러나 인간 수학자들이 오랫동안 해결하지 못했던 문제에서 새로운 접근
[심호섭의전쟁이야기] 서울을 지킨 ‘골든 라인’
1951년 4월, 중공군 5차 공세가 시작되자 국군과 유엔군은 서울 상실의 위기에 직면했다. 당시 유엔군사령관 리지웨이는 서울 자체에 집착할 필요는 없다는 입장이었다. 그러나 미8군 사령관 밴 플리트는 달랐다. 그는 서울이 또다시 함락될 경우 국군과 한국인들이 받을 심리적 충격과 사기 저하를 심각하게 우려했다. 결국 국군과 유엔군은 서울 북방의 ‘골든 라인
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