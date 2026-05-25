[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 25일 (월요일) 62년생 업무에 차질 있을 수 있으니 꼭 확인하세요

96년생: 한번 내비친 의사를 번복하지 마라. 84년생: 감정이입에 몰입하는 것이 나쁘지 않다. 72년생: 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다. 60년생: 집안분위기가 무거울 때는 상대를 존중하라. 48년생: 숨어서 지켜보니 기밀사항을 발설하지 마라. 36년생: 달빛이 유난히 밝지만 허전한 구석이 남아 있다.

97년생: 운이 계속될 것이라는 생각은 버려라. 85년생: 폼생폼사를 실천하는 것은 매우 어리석다. 73년생: 업무처리는 신속하게 하고 뒷일을 대비하라. 61년생: 열심히 일한 만큼 대가를 얻을 수 있다. 49년생: 용기와 만용의 차이를 혼동하지 마라. 37년생: 사업 실패한 사람이 있다면 감싸안아라.

98년생: 다른 사람의 기술을 내것으로 만들어라. 86년생: 유별나게 잘 나가는 사람은 모함이 온다. 74년생: 불운했던 과거의 기억들은 빨리 잊어라. 62년생: 업무에 차질이 우려되니 확인하고 넘어가라. 50년생: 객관성을 바탕으로 노하우를 더하라. 38년생: 움직이면 불리하니 너무 멀리 가는 건 삼가라.

99년생: 자신의 가치관만 가지고 평가하지 마라. 87년생: 타인의 말이라고 불신하면 좋지 않다. 75년생: 두 몫의 일을 한다고 해서 두 사람이 될 수 없다. 63년생: 매너를 중시하고 이미지 관리를 생각해 보라. 51년생: 내가 먼저 행하면 주변사람들이 함께 한다. 39년생: 미련이 오래 남아있을수록 괴로움이 더해간다.

00년생: 기밀사항이 공개되기 쉬우니 조심하자. 88년생: 버릴 것은 버리고 취할 것은 취해라. 76년생: 밝히기 힘든 사연이 있으면 가슴에 멍이 든다. 64년생: 주변에 동조하는 사람이 없으니 결단이 어렵다. 52년생: 상대방를 헤아리고자 한다면 마음을 열어라. 40년생: 자중지란을 초래하니 바쁘게 움직이지 마라. 28년생: 많다고 모두 좋은 것도 아니다.

01년생: 현 상태에서는 더 이상 과욕은 금물이다. 89년생: 노력하면 작은 것이라도 얻는 날이다. 77년생: 노력하는 사람은 남의 쉴 때 열심히 한다. 65년생: 상황에 따라 진퇴를 능동적으로 잘해야 수완가. 53년생: 한번 가면 두 번 가기 수월하다. 41년생: 지나가는 말도 귀담아 들어두면 도움이 된다. 29년생: 상대적인 빈곤은 누구나 느낄 수 있다.

02년생: 신문 정보지에서 가치있는 정보를 탐색하라. 90년생: 미운 사람도 이제는 용서하라. 78년생: 엉겁결에 일을 추진하는 실수를 범하기 쉽다. 66년생: 어느 방향으로 움직이든 때가 좋지 못하다. 54년생: 원칙이 결여된 시행은 불투명한 결과를 낳게 된다. 42년생: 건강식품을 구입하는 일은 그리 좋지 않다. 30년생: 일에 편승하고 거스르는 사람를 피하라.

03년생: 협조하고 합세하면 일이 순조롭다. 91년생: 이성간 진정 내 인연인지 관찰하라. 79년생: 넘치면 남들이 시선을 보내기 마련이다. 67년생: 친구나 부부간에 감정 상하기 쉽다. 55년생: 자신에게 진귀한 것이 다른 사람에게 아닐 수 있다. 43년생: 금전적 손실이 자식 덕택으로 예방될 수 있다. 31년생: 무엇을 취하고 버려야할지 판단해라.

04년생: 횡재수가 보이나 큰돈은 안들어온다. 92년생: 행동을 조심하고 덕을 쌓아라. 80년생: 상호보완적인 이미지를 찾아야 한다. 68년생: 목표를 상향조정하지 말고 눈높이에 맞추자. 56년생: 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 44년생: 자식도 머리가 크면 사소한 간섭은 하지 마라. 32년생: 상대와 이야기하려면 안도감을 심어주어라.

05년생: 지레 짐작하여 오해가 나타난다. 93년생: 손님의 방문으로 하루가 분주하다. 81년생: 친구가 잘되는 것을 보면 질투가 생긴다. 69년생: 타인을 비방하는 말에 동조하면 자신도 그 무리다. 57년생: 이기주의적인 행동으로 벼락을 맞을 수 있다. 45년생: 다툼이 발생할 가능성이 농후하니 예방하라. 33년생: 아랫사람이나 아이들과의 약속은 꼭 지켜라.

06년생: 우선 기다리는 것이 바람직하다. 94년생: 한번 마음먹은 일은 밀고 나가라. 82년생: 동등한 관계를 유지하고 싶다면 자신을 낮추어라. 70년생: 쉬운 방법만 찾는 사람들은 결실을 맺기 힘들다. 58년생: 참을성이 부족하여 화를 내면 일을 그르친다. 46년생: 외향적인 사람은 속내를 보이지 않아야 안전하다. 34년생: 불투명한 일은 과감히 정리하라.

95년생: 남을 원망하는 마음을 접어라. 83년생: 유혹들이 다가오고 뿌리치기 힘들어 보인다. 71년생: 자신이 만든 룰에 따라 행동하는 것이 필요하다. 59년생: 자신을 믿지 못한다면 타인도 자기를 믿지 못한다. 47년생: 자기논리가 강하면 불필요한 아집이 생긴다. 35년생: 정면으로 나서면 인연을 만날 수 있다.

백운철학원

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