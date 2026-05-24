“더 열심히 해야겠다는 책임감… 첫 장편 韓서 찍고 싶어”

전 세계 662개 영화학교에서 출품된 2747편의 중·단편 영화 가운데 단 19편만 본선에 오른 제79회 칸 국제영화제 ‘라 시네프’(학생영화) 부문. 그 치열한 경쟁에서 2등상을 거머쥔 진미송(미국명 네이딘 미송 진·사진) 감독은 의외로 담담했다.



수상 다음 날인 22일(현지시간) 프랑스 칸 팔레 데 페스티발에서 만난 그는 인터뷰 장소에 들어서며 “영화를 보고 오는 길”이라고 했다. 들뜬 기색 대신, 성실하게 좋은 영화를 찾아다니는 학생 감독의 얼굴이었다. 진 감독의 단편 ‘사일런트 보이시즈(SILENT VOICES)’는 21일 제79회 칸 국제영화제 ‘라 시네프’ 부문 시상식에서 2위로 호명됐다. 작품은 한국에서 뉴욕으로 이주한 네 식구의 하루를 따라가는 17분짜리 단편이다.



병든 부모를 한국에 두고 온 아버지, 예술의 꿈을 접은 어머니, 서로 다른 불안 속에 살아가는 두 딸의 시선이 교차한다. 가족들은 서로를 걱정시키지 않기 위해 고통을 침묵 속에 감춘다. 진 감독은 “수상은 전혀 예상하지 못했다”고 했다.



연극 연출가를 꿈꿨으나 영화로 방향을 틀었고, 성균관대 연기예술학과에서 영화 연출을 공부했다. 미국 생활 경험이 없던 그는 대학 졸업 후 뉴욕으로 건너가 현재 컬럼비아대 영화과 석사(MFA) 과정에 재학 중이다. 수상작은 그의 MFA 졸업 작품이다. 대학 졸업 전후로 장편 독립영화 현장에서 일했지만, 그는 당시 경험을 두고 “위계질서가 강한 영화 현장에서 실전 경험은 쌓을 수 있었지만, 연출 면에서 깊이 있는 배움을 얻지는 못했다”고 회상했다. 비슷한 상황에 놓인 다양한 국적의 동료들과 함께 공부하고 작업할 환경이 필요하다고 느껴 유학을 결심했다.



한국에서는 시나리오를 쓰는 것도 쉽지 않았다고 한다. “서구, 특히 유럽 중심 영화를 보며 자라 한국을 배경으로 한 이야기를 상상하기 어려웠다”고 말했다. 그러나 역설적으로 미국 생활은 그를 더 한국으로 향하게 했다. “미국에서 생활하고 작업하다 보니 오히려 한국에서 더 영화를 찍고 싶어졌다”는 것이다. 그는 “조국에서 영화를 찍기 어렵다고 느껴 미국에 왔지만, 그곳 역시 완전한 집이 되지는 않는다”며 “그러다 보니 부모가 있는 집과 떠나온 사회를 다시 바라보게 된다”고 말했다. 뉴욕에서 느낀 위축감과 이방인의 감각은 ‘사일런트 보이시즈’의 출발점이 됐다. “매일 작은 패배감을 느꼈는데, 뉴욕의 수많은 이민자도 같은 감정을 안고 살아간다는 생각에서 이 영화가 출발했다”고 했다.



진 감독은 이미 주목받는 신예다. 한국 이민자 가족의 모녀 3대를 그린 단편 ‘Juk’으로 2024년 미국감독조합(DGA) 학생영화상 대상을 받았다. ‘오징어 게임’ 시리즈 황동혁 감독과 ‘벌새’ 김보라 감독도 거쳐 간 상이다. 올겨울에는 뉴욕 한인 네일 살롱을 배경으로 한 새 단편 촬영에 들어간다. 10월 컬럼비아대 졸업을 앞둔 그는 첫 장편은 한국에서 찍고 싶다고 말했다. 유복한 환경에서 부족함 없이 성장한 한 30대 여성이 자신을 둘러싼 환경에 질식할 것 같은 감정을 느껴 일탈하는 이야기를 구상 중이다.



칸 수상에 대해 그는 “더 열심히 해야 한다는 책임감만 든다”고 했다. “다른 친구들이 얼마나 열심히 작업했는지, 또 그 작품들이 얼마나 뛰어난지 잘 알고 있다”며 “운이 많이 따라줬다는 걸 알기 때문에 큰 책임감을 느낀다”고도 했다. 이어 “한국인과 코리안 아메리칸은 같지 않다고 생각한다”며 “그럼에도 한국에서 이 작품을 한국 영화로 받아들여 준 데 감사하다”고 말했다.

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