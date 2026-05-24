버스 화물칸에 10m 비단뱀이?…캐리어 뚫고 탈출한 대형 뱀 소동

대구의 한 고속버스터미널에 정차한 시외버스 화물칸에서 대형 뱀이 발견돼 한바탕 소동이 벌어졌다.

고속버스 화물칸에서 발견된 대형 비단뱀. 개인 거래 과정에서 수하물로 운송되던 중 캐리어를 뚫고 탈출했다. 대구북부소방서 제공

24일 소방당국과 경찰 등에 따르면 사건은 지난 21일 오후 7시 10분쯤 대구 북구 서대구고속버스터미널에서 발생했다. 동대구에서 출발해 해당 터미널에 임시 정차한 버스의 화물칸을 확인하던 운전기사가 여행용 가방을 칭칭 감고 있는 대형 뱀을 발견했다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 즉시 뱀을 포획해 임시 보관한 뒤 대구 북구청으로 인계했다. 다행히 이번 일로 인한 인명 피해나 별도의 범죄 혐의점은 발견되지 않았다.

확인 결과 이 뱀은 개인 간 거래를 통해 고속버스 수하물로 운송 중이던 비단뱀으로 밝혀졌다. 운송 과정에서 뱀을 담았던 전용 캐리어의 틈이 벌어지면서 화물칸 내부로 탈출한 것이다. 뱀의 주인은 당시 버스에 탑승하지 않은 상태였으며 이후 안전하게 뱀을 인수한 것으로 전해졌다.

소동을 겪은 시민들은 “화물칸에 수하물을 부칠 때 이런 일이 벌어질 줄은 상상도 못 했다”며 놀란 가슴을 쓸어내렸다. 경찰 관계자는 “해당 건과 관련해 접수된 다른 민원이나 사건화된 부분은 없다”고 설명했다.

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