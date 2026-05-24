‘부처님 오신 날’ 사찰 찾은 노부부의 비극…주차장서 2m 계곡으로 추락

부처님 오신 날을 맞아 사찰을 찾았던 노부부의 승용차가 계곡 아래로 추락하는 사고가 발생했다. 기쁨이 가득해야 할 축제 날 벌어진 사고라 주위의 안타까움을 더하고 있다.

부처님 오신 날의 안타까운 추락…사찰 찾은 노부부 탄 차량 계곡 아래로 뒤집혀. 칠곡경찰서 제공

24일 경북 칠곡경찰서에 따르면 이날 오전 8시 17분께 경북 칠곡군 가산면 용수리 용운사 주차장에서 승용차 한 대가 약 2m 아래 계곡으로 추락했다.

사고 당시 차량에는 80대 남성과 70대 여성 부부가 타고 있었다. 이들은 부처님 오신 날을 맞아 사찰을 방문했다가 변을 당한 것으로 확인됐다. 사고 직후 두 사람은 경상을 입고 인근 병원으로 급히 이송돼 치료를 받고 있다.

경찰은 운전자의 페달 조작 미숙을 이번 사고의 주원인으로 보고 있다. 경찰 관계자는 “운전자가 차량을 후진하는 과정에서 페달을 잘못 조작해 계곡 아래로 차량이 떨어지는 사고가 난 것으로 파악된다”며 “정확한 사고 경위를 조사 중”이라고 밝혔다.

매년 명절이나 공휴일 등 사찰 방문객이 급증하는 시기에는 주차장 내 운전 미숙으로 인한 사고가 반복되고 있다. 특히 고령 운전자의 경우 페달 조작 혼선 위험이 커 각별한 주의가 요구된다. 축제를 즐기러 나섰던 노부부가 병원 신세를 지게 된 이번 사고에 많은 이들이 안타까운 마음을 전하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지