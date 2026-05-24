[속보] 서산 자동차 부품공장서 화재…검은 연기 뒤덮인 현장 6시간째 사투

24일 오전 8시 54분께 충남 서산시 음암면의 한 자동차 범퍼 도장 공장에서 불이 났다. 공장 주변 주택가에서 검은 연기가 심하게 치솟는다는 신고가 잇따라 접수됐다.

24일 충남 서산시 음암면의 자동차 부품공장에서 화재가 발생해 6시간째 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

소방당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령했다. 파괴차와 굴착기 등 장비 53대와 인력 326명을 투입해 현재 6시간째 진화작업을 벌이고 있다.

이 불로 공장 내 근무자 6명이 급히 대피했으며 2명이 연기를 흡입해 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 화재가 발생한 건물은 지상 4층 2만1600여㎡ 규모다. 공장 내부에 플라스틱 등 가연물이 다량 적재되어 있어 완전한 진화까지는 상당한 시간이 소요될 전망이다.

서산시는 재난안전문자를 통해 인근 주민들에게 사고 지점에서 먼 곳으로 대피할 것을 알렸다. 차량 운전자들에게는 사고 현장을 우회해달라고 당부했다.

홍종완 충남도지사 권한대행은 현장 주변을 즉각 통제하도록 지시했다. 소방용수의 하천 유입 차단은 물론 대기 및 수질 오염 측정 등 환경 피해를 최소화하기 위한 안전 대책에도 만전을 기하고 있다. 소방당국은 화재가 완전히 진압되는 대로 정확한 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.

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