유승준 딸 "아빠 때문에 공무원 두 명이 잘렸다잖아"… 루머 해명

유승준이 자신을 둘러싼 루머에 대해 해명하는 영상을 게재했다. 유튜브 채널 '유승준' 영상 캡처

가수 유승준이 자신을 둘러싼 루머에 대해 해명하는 영상을 게재했다.

지난 21일 유튜브 채널 ‘유승준’에는 ‘거짓과 루머, 이제는 바로잡겠습니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 유승준은 오랫동안 사실처럼 퍼져온 이야기들에 대해 “제가 알고 있는 사실과 입장을 차분하고 공손하게 말씀드리려 한다”라고 말했다. 그는 “누군가를 판단하기 전에, 한 번쯤은 사실을 확인해볼 필요가 있다고 생각한다”라고 덧붙였다.

병무청에 사실확인을 요청한 유승준. 유튜브 채널 '유승준' 영상 캡처

그러면서 유승준은 “6개월만 버티면 됐다”, “퇴근 후 연예 활동 보장해주는 거로 알고 있는데 팩트인가요?”, “편의를 위해 당시 주거지 근처에서 공익 근무가 보장된 게 사실인지?”라는 질문을 받았다.

그는 “믿고 있는 분들이 많다. 너무 오해를 하고 계신다. 제가 병무청에 직접 전화해서 물어봤다. 그런 제도가 있냐고. 퇴근 후 누가 연예 활동을 보장해주냐고 말했다”고 전했다.

보증을 선 지인 두 명은 어떠한 징계도 받지 않았다고 말하는 유승준. 유튜브 채널 '유승준' 영상 캡처

또 유승준의 딸이 “아빠 때문에 공무원 두 명이 잘렸다잖아”라고 묻자, 유승준은 “그런 거 전혀 없다. 미국과 일본 공연을 다녀온다고 이야기 했었다. 당시에 지인 두 명을 보증인으로 세워야 했다. ‘유승준이 한국으로 돌아오지 않고 미국 시민권을 취득해 버렸기 때문에 해외 공연을 한 뒤 돌아오겠다는 각서에 보증을 선 공무원 두 명이 해고당했다’ 등의 이야기는 모두 루머”라며 “어떤 징계도 받지 않았다. 공무원이 제가 들어오지 않아서 직장을 잃고 그런 건 다 루머다”라고 설명했다.

그러면서 유승준은 “내 편리를 위해 내가 사는 집 근처에서 공익근무를 하게 해주겠다. 해병대 홍보대사. 그런 거 다 사실이 아니다”라며 “그렇게 믿어도 상관없다. 얘기하는 거 자체가 올드뉴스”라고 덧붙였다.

한편, 영상을 본 일부 네티즌들 사이에서는 이번 영상에서 유승준이 딸이 출연한 것에 대하여 ‘아빠로서 부끄럽지 않다는 점을 강조한 것 아니냐’는 해석이 나오고 있다.

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