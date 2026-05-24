최고기온 50도 육박하는 인도…열사병으로 37명 사망

폭염 때 낮 최고 기온이 50도 안팎까지 치솟는 인도에서 최근 열사병으로 37명이 숨졌다.



24일(현지시간) 중국 관영 신화통신과 AP 통신 등에 따르면 인도 남부 텔랑가나주는 최근 주 전역에서 폭염으로 16명이 사망했다고 밝혔다.

폭염 덮친 인도 델리 구시가지. EPA연합뉴스

텔랑가나주는 당분간 폭염이 계속될 가능성이 있다며 경보를 발령했다. 폭염 사망자의 유족에게는 보상금으로 4천180달러(약 630만원)를 지급할 예정이라고 덧붙였다.



보통 인도에서는 평야 지역의 경우 기온이 40도 이상, 산악 지역은 30도 이상일 때 폭염 경보를 발령한다.



인근 안드라프라데시주에서도 최근 열사병으로 21명이 숨졌다.



찬드라바부 나이두 안드라프라데시주 총리는 주 전역에서 계속되는 폭염에 대비해 긴급 조치를 점검했다.



이번 폭염은 남부 지역뿐만 아니라 북부와 서부 등 인도 전역에서 지난달부터 지속되고 있다.



지난주에는 전력 수요가 270GW(기가와트)로 사상 최고치를 기록하면서 남부 일부 지역에서는 정전 사태가 발생했다.



인도에서 인구가 가장 많은 북부 우타르프라데시주 일부 지역에서는 낮 시간대에 시장은 아예 문을 닫았고, 야외에는 차량이나 행인이 거의 없어 텅 비었다.



우타르프라데시주 번델칸트 지역에 있는 반다에서는 지난주 낮 최고 기온이 48.2도까지 치솟아 일부 학교가 수업을 중단하기도 했다.



인도 기상청(IMD)은 오는 28일까지 우타르프라데시, 중부 마디아프라데시주, 서부 라자스탄주 등지에서 극심한 폭염이 계속 이어질 것으로 예상된다고 밝혔다.



또 델리를 비롯해 북부 펀자브주와 하리아나주 등지에서도 폭염이 발생할 가능성이 높다고 덧붙였다.



인도 당국은 가장 더운 낮 시간대에는 실내에 머물며 온열 질환에 대비하라고 권고했다.



현재 전 세계에서 가장 더운 지역 상위 25곳은 모두 인도에 있다. 특히 우타르프라데시주에 있는 바라나시, 아잠가르, 자운푸르는 모두 47도를 기록해 세계에서 기온이 가장 높은 도시 1∼3위를 차지했다.



인도에서는 보통 3∼4월부터 더위가 시작돼 5월에는 낮 최고 기온이 50도 안팎까지 오르고, 몬순 우기가 시작되는 6월부터는 점차 기온이 낮아진다.



기상 전문가들은 엘니뇨 현상으로 이달 들어 인도 대륙 전역에서 폭염이 이어지고 있다고 진단했다.

<연합>

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