신지, 금 10돈 선물에 "얼마나 힘들게 일했는지 다 아니까"… 뭉클

코요태 멤버 신지와 남편 문원의 신혼 생활이 공개되며 눈길을 끌었다. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

코요태 멤버 신지와 남편 문원의 신혼 생활이 공개되며 눈길을 끌었다.

지난 22일 방송된 KBS2 ‘신상출시 편스토랑’에서는 최근 결혼식을 올린 신지와 문원 부부의 일상이 공개됐다.

3층 주택에 꼭 필요한 무전기로 문원을 호출한 신지는 답이 없는 남편의 행방을 찾기 위해 폐쇄회로(CC)TV를 확인했다. 게스트들이 놀라움을 감추지 못한 가운데 신지는 “보안을 위해 전주인이 설치한 11대의 CCTV를 그대로 양도받았다”고 황급히 변명했다.

부정교합 때문에 큰 음식은 씹지 못하는 신지를 배려해 요리하는 문원. 유튜브 채널 '편스토랑X FUNSTAURANT-X' 영상 캡처

이날 문원은 신지를 위해 직접 대패 삼겹 김치찜과 차돌 순두부 된장찌개를 준비했다. 특히 김치찜을 만드는 과정에서 문원이 김치를 잘게 썰었다. 보통 김치찜에는 김치를 큼직하게 넣는 경우가 많지만, 문원은 일부러 작은 크기로 잘랐는데, 이유는 신지 때문이었다.

문원은 “신지가 부정교합 때문에 턱관절이 약하다”며 “씹기 편하게 일부러 작게 썬다”고 설명했다. 신지 역시 “어릴 때부터 단무지 같은 것도 잘 못 끊어 먹는다. 긴 음식이나 큰 음식 씹는 게 어렵다”고 이야기했다.

신지에게 금 10돈을 선물한 문원. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

문원은 이벤트를 준비하기도 했는데, 꽃다발과 함께 작은 상자를 건네며 “앞으로도 지금처럼 아끼고 사랑하겠다”고 진심을 전했다.

그리고 작은 상자를 열어본 신지는 “이게 뭐야?”라며 굳어버린 모습을 보였다.

상자 안에는 무려 금 10돈짜리 골드바가 들어 있었다. 문원은 “37.5g 골드바다. 지금 시세로 천만 원 정도 된다”며 “여보가 하고 싶은데 쓰면 된다”고 말했다.

예상치 못한 선물에 신지는 한동안 말을 잇지 못했다. 골드바를 손으로 만지작거리던 신지는 결국 눈물을 보이며 “자기가 밖에서 얼마나 힘들게 일하고 알바하면서 준비했는지 아니까 이 선물이 너무 귀하다”며 "자기의 땀과 노력, 시간이 다 들어간 결과물이잖아"라고 고마움을 표현했다.

아르바이트로 어렵게 생계를 꾸려갔던 문원. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

앞서, 문원은 결혼 과정에서 순탄치 않은 과정을 겪었는데, 과거 이혼 경력과 딸의 존재가 알려지며 결혼 반대 여론까지 이어졌다. 본업인 가수 활동 역시 일이 들어오지 않아 사실상 중단된 상태였다. 이후 문원은 물류센터와 계단 청소 등 각종 아르바이트를 하며 생계를 이어온 것으로 전해졌다.

문원은 금을 선물한 이유에 대해 “금은 색이 변하지 않잖아. 나도 변치 않는 사랑을 주고 싶었다”고 말했다.

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