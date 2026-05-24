도산안창호함, 캐나다 입항…해군 잠수함 최초 태평양 횡단

해군은 한국-캐나다 해군 연합협력훈련에 참가하는 국산 잠수함 도산안창호함(SS-III·3000t급)과 호위함 대전함(FFG·3100t급)이 24일 캐나다 서부 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항했다고 밝혔다.

도산안창호함과 대전함은 입항 전 에스퀴몰트 기지 부두에 위치한 데이비드 펫첼(소장) 캐나다 태평양사령관과 임기모 주캐나다 한국 대사에게 대함경례를 했다. 대함경례는 함정 현측에 도열해 다른 함정이나 상대국에게 예의를 표하는 국제적인 해군 예절이다.

이번에 입항한 도산안창호함은 한국 해군 잠수함 역사상 최초로 태평양을 횡단했다. 지난 3월 25일 진해군항을 출항한 도산안창호함은 괌과 하와이를 거쳐 캐나다 빅토리아까지 편도 약 1만 4000㎞에 달하는 거리를 안전하게 항해하며 역대 최장 항해기록을 경신했다.

국산 잠수함이 거친 대양 환경에서도 장기 임무를 성공적으로 수행할 수 있음을 입증한 성과라고 해군은 설명했다.

이병일(대령) 도산안창호함장은 "캐나다 승조원들과 함께 호흡하며 양국 해군의 굳건한 신뢰를 확인했다"며 "남은 기간에도 현존 최강 디젤 잠수함의 독보적인 우수성을 깊이 각인시킬 수 있도록 주어진 임무를 완벽히 수행하겠다"고 말했다.

도산안창호함과 대전함 공식 입항 환영행사는 25일(현지시각) 캐나다 해군 주관으로 열릴 예정이다.

<뉴시스>

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