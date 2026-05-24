조혜련 "아들 학교폭력 당해 중학교 자퇴…연예인 자식이라 괴롭혀"

MBN '속풀이쇼 동치미'

코미디언 조혜련이 아들 우주의 학교폭력 피해와 함께 애틋한 모정을 드러냈다.

조혜련은 지난 23일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연해 '엄마 아직 안 죽었다'를 주제로 이야기를 나누던 중 "내 아들의 방황이 18년 만에 끝이 났다"며 아들의 근황을 전했다.

과거 조혜련과 함께 여러 예능 프로그램에 출연하며 얼굴을 알렸던 우주에 대해 그는 "'때려쳐 우주'라는 별명이 있었다. 뭘 시작하면 항상 중간에 그만뒀다"고 털어놨다.

조혜련은 "아들이 캐나다 어학연수를 다녀온 뒤 축구 골키퍼의 꿈을 품었지만 더 잘하는 친구들을 보고 포기했고, 드럼 역시 팔이 아프다는 이유로 그만뒀다"고 했다.

조혜련 아들은 중학교 시절 가장 큰 아픔을 겪었다. 조혜련은 "우주가 어느 날 집에 돌아와 울면서 학교폭력 피해 사실을 털어놨다"며 "연예인 아들이라는 이유로 놀림도 당하고 물리적인 괴롭힘도 당했다"고 밝혔다.

이어 "당시 싸우고 싶었지만 연예인 조혜련 아들이라는 부담 때문에 참아왔다고 하더라. 너무 힘들었다며 울었다. 결국 학교를 자퇴했다"고 말했다.

MBN '속풀이쇼 동치미'

조혜련은 "필리핀 어학연수도 중도에 포기해서 18세에 최종 학력이 초등학교 졸업인 상태가 됐다"며 "그때는 정말 답이 없다고 생각했다. 아이에게 뭐라고 할 수가 없었다"고 솔직하게 말했다.

하지만 이후 우주는 게임 분야에서 적성을 찾았다며 "19살에 중학교, 고등학교 검정고시를 다 통과하고 대학까지 갔다"며 "이모들이 다 축하해줬다"고 말했다.

다만 최근에는 AI 확산으로 게임업계 취업 시장이 어려워지면서 또 한 번 좌절을 겪었다. 조혜련은 "우주는 40곳 넘는 회사에 이력서를 냈지만 모두 떨어졌고, 결국 호주 시드니로 워킹홀리데이를 떠났다"고 근황을 전했다.

조혜련은 "출국하는 날 엄마 카드를 잘랐다"며 "한 달 생활비만 주고 보냈는데 지금은 매일 20만~30만 원만 보내달라고 연락이 온다. 알고 보니 돈 없는 내 동생한테 10만원을 꿨더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 조혜련은 2014년 재혼했으며 전남편과 사이에서 1남 1녀를 두고 있다.

<뉴스1>

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