트럼프 “이란과 협정 최종 사안 논의…조만간 발표”

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란과의 종전 협상과 관련, “협정의 최종 사안과 세부 내용이 현재 논의되고 있으며, 조만간 발표될 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “미국과 이란, 다양한 다른 국가 간의 협정이 대체로 협상됐으며, 최종 확정만 남았다”며 이같이 밝혔다. 그는 “협정의 다른 많은 요소들에 더해 호르무즈해협이 개방될 것”이라고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합

트럼프 대통령은 다만 발표 시기는 명확히 밝히지 않았다. 앞서 인도를 방문 중인 마코 루비오 미국 국무장관은 이날 취재진과 만난 자리에서 “늦은 오늘이든, 내일이든, 며칠 뒤든 우리가 뭔가를 발표할 가능성이 있다”고 언급해 이르면 이날 중으로 종전 협상 타결 발표가 있을 수 있음을 시사했다.

트럼프 대통령은 이날 액시오스, CBS 방송 등 미국 언론과의 전화 통화에서 이란과의 협상이 “상당히 가까워지고 있다”면서도 이란과의 합의 타결 혹은 공습 재개 가능성을 “확실한 50대 50”이라며 “이란에 대한 공습 재개 여부를 일요일(24일)까지 결정하겠다”고 밝힌 바 있다. 미국은 현재 월요일까지 이어지는 현충일(메모리얼데이·25일) 연휴 중으로, 트럼프 대통령은 현충일 당일 전까지 이란과의 종전협상의 향방을 결정하려 할 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 SNS 게시글에서 중동의 중재국인 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 파키스탄, 튀르키예, 요르단, 바레인 등의 정상 및 고위 당국자와 “매우 좋은 통화를 가졌다”며 “(이들과) 이란 및 평화 양해각서(MOU)와 관련된 모든 사안을 논의했다”고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 아울러 “이와 별도로 비비(베냐민의 애칭) 네타냐후 이스라엘 총리와 통화했으며, 이 또한 매우 잘 진행됐다”고 전했다. 미국과 함께 이란 전쟁을 시작한 이스라엘과도 이란과의 종전 협상 및 합의 조건에서 이견이 없음을 내보인 것으로 풀이된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지