성시경, 17세 연하 日 배우와 열애설? "남녀 관계 아냐" …유튜브서 해명

가수 성시경(47)이 17세 연하의 일본 배우 미요시 아야카와 사귀라고 응원하는 일부 구독자들의 반응을 안다면서도, 두 사람은 우정 이상의 관계는 아니라고 선을 그었다.

지난 20일 유튜브 채널 '성시경'에는 '먹을텐데'의 새 에피소드가 올라왔다. 이날 순댓국집에 방문한 성시경은 "옛날에는 어디 가면 마츠시게 형님 모시고 오고 싶다고 얘기했는데, 요즘에는 이런 걸 먹으면 '미요시 아야카를 데리고 오면 좋아할 텐데' 생각하게 된다"라고 했다.

유튜브 '성시경' 영상 캡처

성시경과 미요시 아야카는 넷플릭스 예능 '미친맛집5'에 함께 출연했으며, 국내 매거진 화보도 같이 촬영해 이목을 끈 바 있다. 이후 몇몇 팬들은 두 사람이 사귀었으면 좋겠다는 반응을 남기기도.

이에 성시경은 "내가 사랑에 빠져 있는 건 아니다, 댓글에 그냥 둘이 사귀라고 되게 많이 올려 주시는 데 중요한 건 (아야카도) 자기 입장이 있을 거고 너무 예쁘고 사랑스럽고 매력 있는 사람이지만 남녀의 어떤 그런 건 절대 아니다"라고 해명했다.

그러면서 "이런 걸 설명하는 것도 되게 부끄럽다, 약간 김치국 먹는 거 같지 않나, 얘가 댓글을 읽으면 뭐라고 생각할까 싶다"라고 이야기했다.

유튜브 '성시경' 영상 캡처

한편 미요시 아야카는 1996년생 일본 배우로, 넷플릭스 '아리스 인 보더랜드' 시리즈가 흥행하면서 글로벌 인기를 끌고 있다. 최근에는 성시경과 함께 예능 '미친맛집5'에 출연 중이다.

<뉴스1>

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