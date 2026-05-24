고혈압 환자 충청도가 왜 많아유? [수민이가 궁금해요]

지난해 30세 이상 성인 가운데 고혈압 진단을 받은 경험이 있는 사람의 비율이 충남에서 가장 높고, 경남에서 제일 낮았던 것으로 나타났다. 강원과 인천지역 역시 고혈압 진단 경험률이 높았는데 음주·흡연 등 여러 생활습관이 복합적으로 영향을 미친 것으로 추정된다.

고혈압은 조용히 몸속 혈관을 닳게 만드는 대표적 만성질환이다. 게티 이미지

24일 질병관리청의 ‘2016∼2025년 시·도별 고혈압 진단 경험률 격차 추이’ 자료를 보면 2025년 지역사회건강조사 기준으로 만 30세 이상의 고혈압 진단 경험률은 충남이 24.1%를 기록해 전국 17개 시·도 가운데 가장 높았다. 지역 주민 4명 가운데 1명이 고혈압 진단을 받은 경험이 있는 셈이다.

최근 10년간 전국 시·도에서 고혈압 진단 경험률이 24%를 넘어선 것은 지난해 충남이 처음이었다.

다만, 10년간의 고혈압 진단 경험률 추이를 전체적으로 보면 강원이 7차례, 충남과 인천이 각각 2차례씩 가장 높은 수준을 기록했다.

반대로 2025년 기준 고혈압 진단 경험률이 가장 낮은 지역은 경남(18.8%) 이었다. 1위인 충남과의 격차는 5.3%포인트(p)에 달했다.

최근 10년간 추이를 살펴보면 진단 경험률이 최저 수준이었던 지역은 광주(6차례)와 경남(2차례), 세종·부산(각 1차례) 이었다.

보건당국은 주민 평균연령 등이 다른 점을 고려해 연령별·성별 표준화 작업을 거쳤기 때문에 고령화 같은 인구 구조보다는 다양한 생활습관이 복합적으로 영향을 미친 결과로 보고 있다.

실제로 2025년 지역사회건강조사에서 충남은 시·도별 현재흡연율 1위, 담배제품 현재사용률 2위, 고위험음주율 4위를 기록했다. 강원지역의 경우 고위험음주율은1위, 담배제품 사용률은 2위였고, 걷기 실천율은 최하위인 17위였다.

이에 비해 고혈압 진단 경험률이 낮은 경남은 담배제품 사용률이 12위, 비만율이 10위로 하위권이었다. 광주 역시 담배제품 사용률이 13위, 고위험음주율이 15위로 하위권인 반면 걷기 실천율은 4위로 높은 편이었다.

질병청 관계자는 “고혈압과 관련해서는 여러가지 요인이 있을 수 있으나 (강원·충남지역의 경우) 연관 건강행태지표인 흡연율, 고위험음주율, 걷기 실천율, 비만율에서 안 좋은 분포를 보인다”며 생활 습관이 복합적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사했다.

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한편 고혈압은 조용히 몸속 혈관을 닳게 만드는 대표적 만성질환이다.

건강보험심사평가원이 2024년 발표한 자료에 따르면 2019년부터 2023년까지 5년간 고혈압 환자 수가 총 14.1% 증가했으며 연평균 3.4%에 달했다.

고혈압은 세계보건기구(WHO)가 지목한 전 세계 사망 위험 요인 1위로 매년 약 1080만명 이상의 조기 사망에 영향을 주고 있는 ‘침묵의 살인자’다. 한국에서도 주요 사망 원인 상위권에 위치한 위험 질환이다.

평가원 관계자는 “통계에 따르면 고혈압으로 병원을 찾는 환자의 약 73%가 합병증에 시달린다”며 “고혈압으로 인해 찾아오는 합병증의 위험인자를 찾아 효과적인 치료와 예방하기 위해서는 증상이 없다 하더라도 꾸준히 치료받아야 한다”고 조언했다.

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