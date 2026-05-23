연휴 이틀째 ‘나들이’ 최적… 비 그치고 낮 최고 28도 ‘초여름’ [내일날씨]

연휴 이틀째인 24일 부처님 오신날은 전국에 구름이 많다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 다만 제주도는 하루 종일 흐린 날씨를 보이겠다.

전날 전국 곳곳에 내린 비는 이날 오전 점차 그치겠고, 제주도는 계속 흐린 상태가 이어지겠다.

서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 벤치에 누워 여유를 즐기고 있다. 뉴스1

아침 최저기온은 11∼16도, 낮 최고기온은 21∼28도로 야외 나들이에 대체로 좋은 날씨가 예상된다.

지역별로는 △서울 16∼28도 △ 인천 16∼27도 △ 수원 15∼27도 △ 춘천 13∼27도 △ 강릉 13∼24도 △ 청주 16∼27도 △ 대전 15∼28도 △ 세종 15∼27도 △ 전주 16∼27도 △ 광주 16∼27도 △ 대구 13∼26도 △ 부산 15∼23도 △ 울산 14∼23도 △ 창원 15∼24도 △ 제주 18∼23도 예측된다.

물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m 안팎으로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼1.0m로 예상된다.

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